TEKNOFEST takımlarına destek

Melikgazi Belediye Başkanlığı Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından, 2023 yılında TEKNOFEST'e katılacak takımlardan destek talep edenler için 19 - 20 Ocak 2023 tarihinde Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda proje değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ortaöğretim ve üniversite düzeyinde öğrencilerin yoğunlukta olduğu, 56 civarında projenin akademisyenlerin de yer aldığı Jüri karşısında sunulmasının, gençler için eğitici olduğu ve proje takımları için isabetli bir deneyim olduğu gözlendi. Değerlendirme jürisinde yer alan Melikgazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü Muhammed Zeki Soyak, Erciyes Üniversitesi Erciyes Teknopark’tan Öğretim Görevlisi Orbay Çağlayan Şimşek, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Dr. Ahmet Kaplan, T3 Vakfı’ndan Nida Emin Kirişçi ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, her bir projeyle yakından ilgilenmeye çalışarak gençlere yol gösterici sorular sorup önerilerde de bulundular.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun vizyonist anlayışı ve yaklaşımıyla geliştirilen destek programı kapsamında, geçtiğimiz 2022 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi’nin destekleriyle 30 proje takımı için 1 milyon TL değerinde bir bütçe tahsis edilerek projelere malzeme katkısında bulunulduğu ve geçen sene bu destek için 99 takımın başvurduğu belirtildi.

Konuya yakından ilgi gösteren Başkan Dr. Palancıoğlu, geçen yıl destek almaya hak kazanan takımları ziyaret ederek, onları motive edip yanlarında olduğunu göstermiş ve onların ülkemizin geleceği ile ilgili çalışmalara imza atmaları, proje tabanlı AR-GE faaliyetlerinde yer almaya yönlenmeleri doğrultusunda bilgiler de paylaşmıştı.

Bu sene desteklenmeye değer görülen projelerin uygun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, Kayseri’den 2023 yılında TEKNOFEST'e katılacak takımlar için 1.500.000 TL'lik bütçe planlanmıştır. Önceki yıla göre projelerde kalitenin de arttığı ve takımların daha deneyimli olduğu belirtildi.

Ayrıca Jüride görev alan heyetle birlikte Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Yakup Yüksel’in de hazır bulunduğu kısa görüşmede, Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu gerçekleştirdikleri, devam ettirdikleri ve planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi.

İki gün süren jüri değerlendirme sürecindeki izlenimleri ışığında yaptığı değerlendirmede Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Yapılan çalışmayı ve destek programını çok yerinde ve isabetli buluyorum. Gençlerin aklı ve bilgiyi önceleyerek sorunları çözme yetkinliklerinin geliştirilmesinin günümüzde ne denli önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Melikgazi Belediyesi örnek alınacak bir iş yapıyor. Hem eğitime destek vermiş oluyor, hem de gençleri günümüz dünyasının gerektirdiği donanımlarla donanmaları açısından onların yanında yer alıyor. Bu çok değerli bir stratejidir. Bu tür uygulamalarla belediyelerin yerinde çözümler üretebilecek muhataplar bulmaları da mümkün olacaktır. Bu uzun vadede çok kıymetlidir. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ve şahsında emek veren bütün kadrosunu yürekten kutlarım.” dedi. »Haber Merkezi