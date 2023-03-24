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Tek yürek hatıra ormanı

Yenifakılı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

24 Mart 2023 Cuma 02:00
Tek yürek hatıra ormanı

21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Altıhavut mevkiinde "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Ağaçlandırma etkinliğine Kaymakam Mehmet Şirin Altay, Belediye Başkanı Soner Yalçın, kurum amirleri, Çayıralan Orman İşletme Şefliği, depremden etkilenerek ilçeye gelen vatandaşlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Yüze yakın çam ağacının dikildiği hatıra ormanına depremden etkilenen illerin yaralarının sarılması için oluşturulan kampanyaya atıfta bulunmak ve depremden etkilenen vatandaşların her zaman yanında olduklarını göstermek için "Tek Yürek Hatıra Ormanı" ismi verildi. 
Hatıra Ormanı oluşturulmasında ağaç dikimi yapan öğrencilere ve katılımcılara piknik alanında yemek ikram edildi. 
Programın sonunda etkinliğe katılan öğrencilere Çayıralan Orman İşletme Şefliği hediyeler dağıttı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Tek Yürek Hatıra Ormanı
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