21-26 Mart Dünya Ormancılık Haftası kapsamında Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerde vefat eden vatandaşlar anısına fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Ülkemizde 06 Şubat 2023 tarihinde ve sonrasında meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar anısına hatıra ormanı oluşturuldu. Yenifakılı Altıhavut Mevkiinde düzenlenen etkinliğe Yenifakılı Kaymakamı Mehmet Şirin Altay, Belediye Başkanı Soner Yalçın, Kurum Amirleri, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü personeli, depremden etkilenerek ilçeye gelen vatandaşlar ile ilçedeki öğretmen ve öğrenciler katıldı.”

“TEK YÜREK HATIRA ORMANI" İSMİ VERİLDİ

Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Yüze yakın çam ağacının dikildiği hatıra ormanına depremden etkilenen illerimizin yaralarının sarılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu göstermek için "Tek Yürek Hatıra Ormanı" ismi verildi. Hatıra Ormanı oluşturulmasında fidan dikimi yapan öğrenci ve katılımcılara piknik alanında yemek ikram edildi. Programın sonunda etkinliğe katılan öğrencilerimize Çayıralan Orman İşletme Şefliği personelimiz tarafından hediyeler dağıtıldı” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi