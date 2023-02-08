Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.505,34
ALTIN
1.133,55
DOLAR
18,84
STERLİN
22,71
EURO
20,21

TEK YÜREK!

Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık merkezinde yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremle yıkıldı. 10 ili vuran depremin ardından Yozgat dayanışma seferberliğini başlattı.  

08 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
TEK YÜREK!

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’ı sarstı.  Depremin ardından tüm ülkede olduğu gibi Yozgat merkez ve ilçelerinde de dayanışma seferberliği başladı. 
Yozgat merkez ve ilçelerinden deprem bölgesine personel, araç ve yardım malzemesi gönderildi.
AKDAĞMADENİ
Akdağmadeni ilçesinde, yaşanan deprem sonrası yardım kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanyanın ardından dün sabah saat 10.00’da ilk yardım tırı yola çıktı.   
Hatay’a gönderilmek üzere yardım tırının yola çıktığını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Akdağmadeni her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Deprem bölgesine gönderilecek olan yardım malzemelerimiz kıymetli hemşehrilerimizin desteği ile hazırlanıyor. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Belediye Konferans salonuna yardımlarını bırakabilir, kullanılmamış yardım malzemelerini getirecek durumda olmayan vatandaşlarımızın ise bizlere ulaşması halinde malzemeleri evlerinden alınacaktır. Battaniye, kışlık giyecek, bot, ısıtıcı, bebek bezi, mama, bozulmayacak hazır gıda, su gibi yardım malzemelerini bize ulaştırabilirler.” ifadelerini kullandı. 
AYDINCIK
Aydıncık ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı. 
Kaymakamlık ve belediye koordinesinde bir itfaiye aracı ve görevlendirilen üç AFAD eğitimi almış personel deprem bölgesinde yapılacak arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere yola çıktı. 
Aynı zamanda kaymakamlık ve belediye tarafından toplanan yardım malzemelerinden oluşan yardım tırının ilki de yola çıktı. 
YERKÖY
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası 11 personel deprem bölgesi olan Hatay’a gönderdiğini söyledi.
Başkan Yılmaz, 6 Şubat 2023 sabaha karşı 04.17 sıralarında merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olarak meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası Yerköy Belediyesi ekipleri destek için deprem bölgesine hareket ettiğini belirtti.
Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre illerden de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Yerköy Belediyesi olarak gıda, giyecek, içecek ve ısınmak için gerekli yardım çalışmaların başlatıldığını belirten Başkan Yılmaz, “Yerköy ilçemiz olmak üzere, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Yozgat ve daha birçok ilde hissedilen ve birçok binanın yıkıldığı deprem sonrası Yerköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz olmak üzere 11 personel, bir kamyonu deprem bölgesi için yola çıkmış bulunmaktadır. Göndermiş olduğumuz ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına destek vereceklerdir. Yerköy Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile yaraları sarmak için teyakkuz halinde olacağız. Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Adana, Hatay, Osmaniye ve çevre illeri etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.” dedi. 
SORGUN
Sorgun Belediyesinden deprem bölgesine 7 yardım tırı yola çıktı.
Belediye tarafından başlatılan kampanya kapsamında battaniye, gıda ve giysiden oluşan 7 yardım tırı deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. 
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Yardım kampanyamız devam ediyor. İşte Sorgun, İşte Türk Milleti... Depremin yaralarını sarmak için, başlattığımız yardım kampanyasına hemşehrilerimizin ilgisi yoğun. Acil ihtiyaç listelerine göre yardımlarınızı toplama alanımız olan Sorgun Kapalı Pazaryerine bekliyoruz.  İş makinesi, itfaiye, arama kurtarma için gönüllü, jeneratör, battaniye, ısıtıcı, el feneri, jeneratör, hijyen malzemesi, ilkyardım malzemesi, bot, mont, kuru gıda ve konserve gibi yardım malzemelerini alıyoruz.” dedi. 
SARIKAYA
Sarıkaya Belediyesi tarafından çeşitli ihtiyaç malzemelerini taşıyan yardım tırı deprem bölgesine sevk edildi. 
Yardım malzemelerinin yanın sıra Sarıkaya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD Kurtarma eğitimi almış 10 personel de Hatay’a gitti. 
BOĞAZLIYAN
Boğazlıyan, Belediyesi tarafından deprem bölgesine arama-kurtarma çalışmalarına araç ve personel desteği sağlandı.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bir kamyon, bir kurtarıcı itfaiye aracı ve 6 görevli personelin Hatay’daki deprem bölgesine görevlendirildiğini söyledi.
Başkan Coşar, Türkiye’nin zor günleri her zaman birlik ve beraberlik içerisinde aştığını, bu zor günleri de dayanışma içinde aşacağını vurguladı.
ÇEKEREK
Çekerek ilçesinde, belediye ve kaymakamlık tarafından toplanan yardım malzemeleri afetzedelere ulaştırmak üzere yola çıktı.
Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, “Bugün tek yüreğiz! Deprem felaketinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için un ve muhtelif gıda aracımız ve AFAD personelimiz yola çıktı. Herkesten Allah razı olsun.” dedi. »Alpaslan Demir 

Anahtar Kelimeler:
Tek Yürek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönüllüler yola çıktı
Gönüllüler yola çıktı
Sarıkaya’da deprem toplantısı
Sarıkaya’da deprem toplantısı
Ziyaret ettiler
Ziyaret ettiler
Ayni ve nakdi toplantısı
Ayni ve nakdi toplantısı
“Birlik olma günü”
“Birlik olma günü”
Yaraları sarmak için yola çıktılar
Yaraları sarmak için yola çıktılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim