TEK YÜREK!

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’ı sarstı. Depremin ardından tüm ülkede olduğu gibi Yozgat merkez ve ilçelerinde de dayanışma seferberliği başladı.

Yozgat merkez ve ilçelerinden deprem bölgesine personel, araç ve yardım malzemesi gönderildi.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni ilçesinde, yaşanan deprem sonrası yardım kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanyanın ardından dün sabah saat 10.00’da ilk yardım tırı yola çıktı.

Hatay’a gönderilmek üzere yardım tırının yola çıktığını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Akdağmadeni her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Deprem bölgesine gönderilecek olan yardım malzemelerimiz kıymetli hemşehrilerimizin desteği ile hazırlanıyor. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Belediye Konferans salonuna yardımlarını bırakabilir, kullanılmamış yardım malzemelerini getirecek durumda olmayan vatandaşlarımızın ise bizlere ulaşması halinde malzemeleri evlerinden alınacaktır. Battaniye, kışlık giyecek, bot, ısıtıcı, bebek bezi, mama, bozulmayacak hazır gıda, su gibi yardım malzemelerini bize ulaştırabilirler.” ifadelerini kullandı.

AYDINCIK

Aydıncık ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Kaymakamlık ve belediye koordinesinde bir itfaiye aracı ve görevlendirilen üç AFAD eğitimi almış personel deprem bölgesinde yapılacak arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere yola çıktı.

Aynı zamanda kaymakamlık ve belediye tarafından toplanan yardım malzemelerinden oluşan yardım tırının ilki de yola çıktı.

YERKÖY

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası 11 personel deprem bölgesi olan Hatay’a gönderdiğini söyledi.

Başkan Yılmaz, 6 Şubat 2023 sabaha karşı 04.17 sıralarında merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olarak meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası Yerköy Belediyesi ekipleri destek için deprem bölgesine hareket ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre illerden de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Yerköy Belediyesi olarak gıda, giyecek, içecek ve ısınmak için gerekli yardım çalışmaların başlatıldığını belirten Başkan Yılmaz, “Yerköy ilçemiz olmak üzere, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Yozgat ve daha birçok ilde hissedilen ve birçok binanın yıkıldığı deprem sonrası Yerköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz olmak üzere 11 personel, bir kamyonu deprem bölgesi için yola çıkmış bulunmaktadır. Göndermiş olduğumuz ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına destek vereceklerdir. Yerköy Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile yaraları sarmak için teyakkuz halinde olacağız. Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Adana, Hatay, Osmaniye ve çevre illeri etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.” dedi.

SORGUN

Sorgun Belediyesinden deprem bölgesine 7 yardım tırı yola çıktı.

Belediye tarafından başlatılan kampanya kapsamında battaniye, gıda ve giysiden oluşan 7 yardım tırı deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Yardım kampanyamız devam ediyor. İşte Sorgun, İşte Türk Milleti... Depremin yaralarını sarmak için, başlattığımız yardım kampanyasına hemşehrilerimizin ilgisi yoğun. Acil ihtiyaç listelerine göre yardımlarınızı toplama alanımız olan Sorgun Kapalı Pazaryerine bekliyoruz. İş makinesi, itfaiye, arama kurtarma için gönüllü, jeneratör, battaniye, ısıtıcı, el feneri, jeneratör, hijyen malzemesi, ilkyardım malzemesi, bot, mont, kuru gıda ve konserve gibi yardım malzemelerini alıyoruz.” dedi.

SARIKAYA

Sarıkaya Belediyesi tarafından çeşitli ihtiyaç malzemelerini taşıyan yardım tırı deprem bölgesine sevk edildi.

Yardım malzemelerinin yanın sıra Sarıkaya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD Kurtarma eğitimi almış 10 personel de Hatay’a gitti.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan, Belediyesi tarafından deprem bölgesine arama-kurtarma çalışmalarına araç ve personel desteği sağlandı.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bir kamyon, bir kurtarıcı itfaiye aracı ve 6 görevli personelin Hatay’daki deprem bölgesine görevlendirildiğini söyledi.

Başkan Coşar, Türkiye’nin zor günleri her zaman birlik ve beraberlik içerisinde aştığını, bu zor günleri de dayanışma içinde aşacağını vurguladı.

ÇEKEREK

Çekerek ilçesinde, belediye ve kaymakamlık tarafından toplanan yardım malzemeleri afetzedelere ulaştırmak üzere yola çıktı.

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, “Bugün tek yüreğiz! Deprem felaketinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için un ve muhtelif gıda aracımız ve AFAD personelimiz yola çıktı. Herkesten Allah razı olsun.” dedi. »Alpaslan Demir