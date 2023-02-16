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Tek vücut tek yürek

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen iki büyük depremde yaralanarak Yozgat Şehir Hastanesine getirilen depremzedeleri ziyaret etti.

16 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Tek vücut tek yürek

Merkez İlçe Başkanı Ali Polat, Gençlik Kolları Başkanı Onur Altınbek ve Sosyal Politikalar Engelli birim Başkanı Bekir Batur ile birlikte depremzedeleri ziyaret eden Başkan Aydoğmuş, acil şifalar diledi.
Her zaman yanlarında olduklarını belirten Aydoğmuş, depremzedeleri tek tek ziyaret ederek sohbet etti. 
Aydoğmuş, “Yüreğimizi yakan deprem bölgesinden Yozgat Şehir Hastanesine gelen kardeşlerimizi ziyaret ettik. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Büyük bir özveri ile hastalara bakan Yozgat Şehir Hastanesinde görevli doktor hemşire sağlık çalışanı tüm personel kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel ilgilendiklerini gördüm. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Büyük acılar yaşadık, büyük yıkımlar yaşadık. Rabbim bir daha bu güzelim memlekete bu güzelim millete böylesi felaketler böylesi acılar yaşatmasın, yerimizden yurdumuzdan, evimizden yuvamızdan etmesin. Eşimizden dostumuzdan, anamızdan babamızdan, çocuklarımızdan ayrı bırakmasın. Acımız büyük 35 binden fazla deprem şehidimiz, 105 binden fazla yaralı kardeşlerimiz oldu. Rabbim mekanlarını cennet etsin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar versin, evlerine yurtlarına kavuştursun. Rabbim milletimize sabırlar versin.  Şunu söylemek istiyorum; millet olarak devlet olarak çok büyüğüz. Bu depremde gördük ki hatalarımız var, eksiklerimiz var yanlışlarımız var ve bu hatalarımızdan eksiklerimizden yanlışlarımızdan ders alıp, devlet olarak millet olarak hazırlıklı olmalıyız. İnsan sağlığı insan eğitimi her şeyin üstündedir. Evet bizler depremin olduğu ilk günden bugüne kadar millet tek vücut tek yürek olarak bir ve beraber olduk. Yüreklerimiz deprem bölgesinde attı, acıları paylaşmaya çalıştık. Şunu da ifade etmek istiyorum ki; Yozgat olarak ne kadar büyük yüreğe sahip olduğunuz gördüm.
Bu bağlamda; Ülkemizde yaşanan depremin ilk gününden bugün kadar Yozgat merkez ile Akdağmadeni, Sarıkaya, Sorgun, Yerköy, Çayıralan, Boğazlıyan, Şefaatli, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Çandır, Saraykent, Yenifakılı ilçelerimizin çok kıymetli hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm siyasi parti il ve ilçe başkanlarımızı, sosyal yardımlaşma vakfı çalışanlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, belediyelerimizi kaymakamlıklarımızı ve Sayın Valimiz Ziya Polat beyi deprem bölgelerine yaptıkları yardımlarından desteklerinden ve yoğun çalışmalarından dolayı kutluyor teşekkür ediyorum.  Bizlerin gururu oldular, teşekkürler Yozgat.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Tek Vücut Tek Yürek
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