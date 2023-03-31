“Tedbirler yetersiz”

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen Rabia T. hakkında açıklamada bulunan Yozgat Barosu Başkanlığı Kadın Hakları Komisyonu, kadına yönelik şiddetin korkunç yüzünün bir kez daha ortaya çıktığı söylendi.

Kadınların korunması için yeterli ve gerekli tedbirlerin alınmadığı belirtilen açıklamada, alınan tedbirlerin de yetersizliği de tekrar vurgulandı.

Kadın Hakları Komisyonu’nca yapılan açıklamada, “İlimizde iki gün önce boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Rabia T. cinayeti kadına yönelik şiddetin korkunç yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Üç çocuk annesi bir kadının, uzaklaştırma kararı olduğu halde eşi tarafından öldürülmesi; kadınların korunması için yeterli ve gerekli tedbirlerin alınmadığı; alınan tedbirlerin de yetersiz kaldığı gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır. Rabia T.’nin katledilmesinin derin üzüntüsünü yaşarken cinayetleri kınadığımızı, etkin soruşturma yürütülmesi için hukuki sürecin Yozgat Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak takipçisi olacağımızı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi mücadelemizi ülkemizdeki her bir kadının yasalarla güvence altına alınan haklarından eşit yararlanma olanağını buluncaya kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyururuz” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi