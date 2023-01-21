Tecrübeler paylaşıldı

Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi hastaneye gelen heyetlerle tecrübelerini paylaşmaya devam ediyor.

Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi Eskişehir Şehir Hastanesi heyetini konuk etti.

Ziyarette heyet ile birlikte 2 gün süren saha gezisi yapılarak Himss EMRAM seviye 7 bilgileri ve tecrübeleri paylaşıldı.

Hastane Başhekimi Mustafa Kozan, “Misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.” dedi. »Haber Merkezi