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Tecrübeler paylaşıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi heyeti, Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret etti. 

21 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Tecrübeler paylaşıldı

Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi hastaneye gelen heyetlerle tecrübelerini paylaşmaya devam ediyor.
Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi Eskişehir Şehir Hastanesi heyetini konuk etti.
Ziyarette heyet ile birlikte 2 gün süren saha gezisi yapılarak Himss EMRAM seviye 7 bilgileri ve tecrübeleri paylaşıldı.
Hastane Başhekimi Mustafa Kozan, “Misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.” dedi. »Haber Merkezi

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Tecrübeler PaylaşıldıEskişehir Şehir HastanesiYozgat şehir HastanesiEMRAMMustafa Kozan
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