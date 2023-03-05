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Tecrübeler paylaşıldı

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden koordinesinde Kahramanmaraş saha erkek görevli istişare ve tecrübe paylaşım toplantısı yapıldı.

05 Mart 2023 Pazar 02:43
Tecrübeler paylaşıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş Koordinatör Müftüsü olarak görevlendirilen İl Müftüsü Ali Gülden; bölgede görev yapan erkek din görevlileri ve vakıf gönüllüleri ile birlikte, yapılan hizmetlerin değerlendirilip tecrübelerin paylaşıldığı, ayrıca yapılması gereken hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik istişarede bulunulan bir toplantı düzenledi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 05.03.2023 10:43
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