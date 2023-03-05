Tecrübeler paylaşıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş Koordinatör Müftüsü olarak görevlendirilen İl Müftüsü Ali Gülden; bölgede görev yapan erkek din görevlileri ve vakıf gönüllüleri ile birlikte, yapılan hizmetlerin değerlendirilip tecrübelerin paylaşıldığı, ayrıca yapılması gereken hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik istişarede bulunulan bir toplantı düzenledi.

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