Tecrübeler paylaşıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş Koordinatör Müftüsü olarak görevlendirilen İl Müftüsü Ali Gülden; bölgede görev yapan erkek din görevlileri ve vakıf gönüllüleri ile birlikte, yapılan hizmetlerin değerlendirilip tecrübelerin paylaşıldığı, ayrıca yapılması gereken hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik istişarede bulunulan bir toplantı düzenledi.
»Haber Merkezi
05 Mart 2023 Pazar 02:43
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş Koordinatör Müftüsü olarak görevlendirilen İl Müftüsü Ali Gülden; bölgede görev yapan erkek din görevlileri ve vakıf gönüllüleri ile birlikte, yapılan hizmetlerin değerlendirilip tecrübelerin paylaşıldığı, ayrıca yapılması gereken hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik istişarede bulunulan bir toplantı düzenledi.
Son Güncelleme: 05.03.2023 10:43