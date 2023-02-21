TDV’den temel ihtiyaç malzemesi

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığıyla iş birliği içerisinde, AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerindeki insani yardım, beslenme, barınma ve arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

İnsani yardım çalışmaları kapsamında içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı bin 183 tır ve kamyonet deprem bölgelerine gönderildi.

Ayrıca mobil ikram, mobil mutfak ve koordinasyon araçları başta olmak üzere toplam 515 taşıt deprem bölgelerinde hizmet veriyor.

İçlerinde arama kurtarma personelinin de bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV görevlilerinden oluşan 17 bini aşkın kişi bölgede görev yapıyor.

Camiler, Kur’an kursları, yurt, eğitim merkezi ve misafirhanelerde depremzedeler için 78 bin 500 kişilik barınma kapasitesi oluşturuldu. Çadır, yorgan, battaniye ve yastıktan oluşan 79 bin 720 barınma malzemesi de deprem bölgelerine ulaştırıldı. »Haber Merkezi