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TDV’den hayır çarşısı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sarıkaya Şubesi  ilçe merkez kasaba ve köylerinde bulunan ihtiyaç sahipleri için hayır çarşısı kurdu. 

28 Mart 2023 Salı 02:00
TDV’den hayır çarşısı

TDV Şube Başkanı Zühdü Elveren amaçlarının 1000 gıda paketi ve 1000 çuval un dağıtmak olduğunu söyledi. 
Elveren "Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen hayri ve sosyal faaliyetlere yardımsever milletimizin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını, Hayri ve sosyal faaliyetler kapsamında, fakir ve yardıma muhtaçları tespit ederek bu kişilere ayni ve nakdi yardımlar yapıyor, Ramazan ayında zekat ve fitreleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, alışveriş yardım kartı ve gıda yardım paketlerinin dağıtımını yapıyor, iftar sofraları kuruyoruz.” dedi. 
“ZEKAT VE FİTRELERİNİZ KARDEŞLERİMİZE ULAŞIYOR”
Zühdü Elveren “Kardeşlik bağını güçlendirdiğimiz, sevincini ruhumuzda hissettiğimiz Ramazan ayında, topraklarımızda ve belki de adını ilk defa duyduğumuz diyarlarda ihtiyaç sahiplerine ulaşıp, Ramazan coşkusunu beraber yaşıyoruz. Paylaşmaya ve şükretmeye en çok değer verdiğimiz bu ayda milletimizin vakfımıza emanet ettiği zekat ve fitreleri yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, milyonlarca Müslüman kardeşlerimizle birlikte orucumuzu açıyor, içtenlikle yaptıkları dualara sizin adınıza ortak oluyoruz.” ifadelerini kullandı.  »Haber Merkezi

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TDVden Hayır çarşısı
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