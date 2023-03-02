TDV SEFERBER

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle afet bölgelerine görevli ve gönüllüleriyle insani yardım ile desteklerini sürdürüyor.

Vakıf, deprem bölgelerinde temel ihtiyaçları karşılamak ve AFAD koordinesinde arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla tüm imkânlarını seferber etti.

Yardım kampanyaları kapsamında TDV Yozgat Şubesi merkez ve ilçelerde yardım kampanyalarına aralıksız devam ediyor.

Yozgat merkez ve ilçelerinde TDV şubeleri depremzedeler için tüm gücüyle çalışıyor.

Kampanyalar kapsamında Çandır ilçesinde müstakil olarak gelen depremzede bulunmamakla beraber, akrabalarının yanına yerleşmek üzere 10 aile geldi.

Depremzedelere yönelik Çandır Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen yardım kampanyasında TDV şubesi 15 adet gıda kolisi ve 20 bin liralık kaymakamlığın belirlemiş olduğu ihtiyaç malzemeleri karşıladı. Fitre ve zekât olarak vatandaşlardan gelen nakdi yardımlar, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezin belirlemiş olduğu hesaplara yatırılıp, Çandır İlçe Müftülüğü personellerinden 4 personel gönüllü olarak deprem bölgesine gitti.

Sarıkaya ilçesinde 30 aileye ayni yardım yapıldı. Yardım kampanyasında 10 aileye ev açılırken, ilçede kalan depremzedeler için 13 bin liralık çamaşır alındı. Yurtta kalan depremzedelere 12 bin lira gıda alındı ve 16 adet adak kurban teslim edildi. 30 öğrencinin bakımı üstlenildi yarıca yurtta kalan 25 erkek 27 kız çocuğuna oyuncak alındı. Sponsor bulunarak depremzedelere yirmi iki bin lira harçlık verildi. Köylerde oturan depremzedelere 3 ton odun ve kömür verildi, TDV Sarıkaya Şubesi aracılığıyla 166 bin 120 lira yardım yapıldı. 243 bin 520 lira camilerden toplanarak başkanlığa gönderildi. Müftülük personeli tarafından bağışlanan 29 bin 500 lira ise Yozgat İl Müftülüğüne gönderildi. Din görevlileri kendi gayretleri ile yardım kampanyasına destek sağlamaya devam ediyor. Din görevlileri tarafından 7 koyun kesildi ve 35 aileye dağıtıldı, 18 aileye ev tahsis edilerek 253 kişinin barınma ihtiyacı çözüldü, 2 ton kömür ve 60 torba odun ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Bin ekmek depremzede vatandaşlara dağıtıldı ayrıca çamaşır makinası, buzdolabı, 15 halı, yatak, yorgan gibi malzemelerde ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. 8 bin 500 lira nakdi yardım elden verildi. Tüm gıda ihtiyaçları temin edildi ve edilmeye devam ediyor.

Yenifakılı ilçesinde de TDV şubesi tarafından yardım kampanyası devam ediyor. Şube tarafından şimdiye kadar depremzede vatandaşlar için, 1975-5234 nolu Diyanet Vakfı Yenifakılı Şubesine ait hesaba yatan 5 bin 300 lira, 1975-7330 nolu Diyanet Vakfı Yenifakılı Şubesine ait zekât hesabına yatan 22 bin lira, 1975-7331 nolu Diyanet Vakfı Yenifakılı Şubesine ait fitre hesabına yatan 2 bin 620 lira, bağış olarak toplanan 14 bin 25 lira, İl Müftüsü Ali Gülden’in Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyasına yapmış olduğu bağışa destek olmak için, Yenifakılı İlçe Müftülüğü personelleri tarafından toplanan 5 bin 800 lira, Cuma günü ülke geneli yardım kampanyasında, deprem bölgesi için toplanan 28 bin 154 lira, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi hesabına gönderildi.

Sorgun TDV şubesi yaşanan depremler sonra Yozgat İl Müftülüğü ile koordineli olarak 9 din görevlisi deprem bölgesine gönderildi. Başlatılan kampanyada toplanan eşyalar ve eşyaların tırlara yüklenmesine yardım etmek amacıyla her gün on personeller görevlendirildi. Yardımlar diğer kurumların da katılımıyla disiplin içerisinde tırlara yüklendi. Bu kapsamda 34 tır Sorgun halkıyla birlikte görevlilerin yardımıyla Kaymakam, Belediye Başkanı, Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Müftüsü Mustafa Kayış’ın katılımı ve yaptığı dua ile deprem bölgesine gönderildi. Boş olan Dilek Avcı Kur’an Kursu, İlçe Müftüsü başkanlığında ve zekât komisyonundaki görevliler ile Kuran Kursu öğreticilerinin gayretleriyle baza, yatak, çarşaf gibi eksikleri giderilerek ve temizliği yapılarak 72 kişinin barınması için hazır hale getirildi. TDV Kız yurdu ile görüşmeler yapılarak ilk etapta 33 kişinin barınma imkânı sağlanıp, daha sonra veteriner fakültesinde okuyan kız öğrencilerin gelmesi nedeniyle bayan ve çocukların kalması için çalışma yapılmış olup şuanda 4 bayan 3 çocuk kalmaktadır. TDV Sorgun Şubesi görevliler tarafından 13 tane ev bulunarak eşyaları ve eksikleri giderilerek 53 depremzede yerleştirildi. Ayrıca TDV Sorgun Şubesi vatandaşlar tarafından şubeye bağışlanan 1 milyon 41 bin 85 liralık bağışı TDV Genel Merkez hesaplarına gönderildi. Gönderilen Bu paranın157 bin 396 lirası Sorgun Müftülüğü personeli tarafından TDV Sorgun şubesi hesabına yatırıldı. Camilerden toplanan 607 bin 847 lira ilgili hesaba aktarıldı.

Akdağmadeni ilçesinde Vakıf Şubesi aracılığıyla 162 bin 242 lira bağış, fitre ve 5 bin 100 lira zekât bağışı TDV Genel Merkezinin ilgili hesabına aktarılırken, ilçe ve KYK Yurduna 724 vatandaş yerleştirilmiş, ilçe vatandaşı olup deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşlardan 2 vatandaş vefat etmiş olup ilçeye defnedildi. İlçede ikamet eden vatandaşlar dan 4 ailenin yakını deprem bölgesinde vefat etmiş olup, yakınlarına taziye ziyaretinde bulunuldu. İlçe merkezinde 174 haneye depremzede vatandaş yerleştirilip, Kaymakamlık koordinesinde günlük 5-10 hane ziyaret edildi. Akdağmadeni KYK Yurduna 1 erkek, 1 kadın vaiz ile birlikte 1 İmam Hatip ve 1 Kur’an Kursu Öğreticisi toplamda 4 personel manevi danışman olarak görevlendirildi. KYK Yurduna 4 - 6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kadın Kur’an Kursu açılmış olup depremzede vatandaşlar için hizmet etmekte.

Aynı zamanda Yerköy, Boğazlıyan, Şefaatli, Saraykent ve Çayıralan ilçelerinde de yardım kampanyaları aralıksız olarak devam ediyor. »Sema Nur Koçaker