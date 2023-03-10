TBMM’de gündeme getirdi

Milletvekili Keven TBMM’de yaptığı konuşmada; "Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan taşeron işçiler, Öğretmenevi, Polisevi, Orduevi ve kamu misafirhanelerinde çalışanlar, taşeron şoförler, Karayolları işçileri kadro taleplerini haykırmaya devam ediyor. Kamudaki bu kesimlerin seslerini duyup bir çözüm üretmeliyiz. İstihdam şekillerinin çok çeşitli olmasından dolayı sorun yumağına dönüşen kamu işçilerinin taleplerine Türkiye Büyük Millet Meclisi kulak vermeli ve kapsamlı bir çözüm ortaya çıkarılmalıdır.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi