Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.446,22
ALTIN
1.116,41
DOLAR
18,97
STERLİN
22,65
EURO
20,08

TBMM’de gündeme getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven'in taşeron işçilerin kadro taleplerini Türkiye Millet Meclisinde gündeme getirdi. 

10 Mart 2023 Cuma 02:00
TBMM’de gündeme getirdi

Milletvekili Keven TBMM’de yaptığı konuşmada; "Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan taşeron işçiler, Öğretmenevi, Polisevi, Orduevi ve kamu misafirhanelerinde çalışanlar, taşeron şoförler, Karayolları işçileri kadro taleplerini haykırmaya devam ediyor. Kamudaki bu kesimlerin seslerini duyup bir çözüm üretmeliyiz. İstihdam şekillerinin çok çeşitli olmasından dolayı sorun yumağına dönüşen kamu işçilerinin taleplerine Türkiye Büyük Millet Meclisi kulak vermeli ve kapsamlı bir çözüm ortaya çıkarılmalıdır.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
TBMMde Gündeme Getirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklar oyunla iyileşecek
Çocuklar oyunla iyileşecek
Gençlik kollarında nöbet değişimi
Gençlik kollarında nöbet değişimi
“Zararı neden söylemiyorsunuz?”
“Zararı neden söylemiyorsunuz?”
Çalışmalar aralıksız sürüyor
Çalışmalar aralıksız sürüyor
Namazda buluştular
Namazda buluştular
‘Öğrencilerimizin başarısı umut oluyor’
‘Öğrencilerimizin başarısı umut oluyor’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim