Vali Vekili Adnan Kayık Hatay'da enkaz altında kalarak yaşamlarını yitiren Sinan, Çiğdem, Recep Alp ve Aslı Pırlanta ailesinin yakınları ile sınıf öğretmeni Deniz Bilgin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kayık, daha sonra deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşların Sarıkaya ilçesinde bulunan ailelerini ziyaret etti.

Kayı, 6 Şubat'ta yaşanan depremde Gaziantep'te hayatını kaybeden Buğra Coşkunçay, Kahramanmarş'ta hayatını kaybeden Orhan Şahin ve Yusuf Can'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. »Haber Merkezi