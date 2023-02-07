Tatil ilan edildi

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yozgat dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası anasınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine, özel kreş ve gündüz bakım evleri ile çocuk kütüphanelerine 1 gün süre ile ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kamu kurum ve kuruşlarında görevli 10 ve daha küçük yaşta çocuğa bulunan annelere yarın için 1 gün süre ile izinli sayılacak. »Haber Merkezi