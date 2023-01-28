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Tatbikatlı eğitim

Yozgat İl AFAD ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri tarafından ‘AFAD Gönüllü Projesi’ kapsamında Çayıralan’da gönüllüler eğitime tabi tutularken, hem de tatbikatla eğitim verildi.

28 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Tatbikatlı eğitim

Başbakanlık AFAD ve Acil Durum Başkanlığı Yozgat İl AFAD ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri tarafından ‘AFAD Gönüllü Projesi’ kapsamında Çayıralan’da Salı günü eğitim semineri verilirken, Perşembe günü ise yangın tatbikatı ve acil durumlarda çadır kurulumu eğitimi verildi. 
Çayıralan Kaymakamlığı koordinasyonunda Muhtarlar AFAD gönüllüsü oluyor projesi kapsamında 24 Ocak 2023 Salı günü Kaymakamlık Toplantı Salonunda Muhtarlara Destek AFAD Gönüllüsü eğitimi verildi. 21 muhtar AFAD Gönüllüsü olurken, Çayıralan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli Yazı İşleri Müdürü Halil İbrahim Gürkan ve personeller Suat Özdemir ile Hüseyin Akdemir’de AFAD Gönüllüsü oldular. Salı günü Hükümet Konağı, Çayıralan Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda AFAD il Gönüllü Koordinatörü Eğitim Uzmanı Mehmet Ali Altun gönüllülere eğitim verdi.
Perşembe günü Hükümet Konağı önünde 21 AFAD Gönüllüsü muhtar ve hükümet konağında çalışan personellerle birlikte bahçede yangın çıkartılarak yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Ardından acil durumlarda çadır kurulum eğitimi de verildi. Tatbikata Çayıralan Kaymakamı Mustafa Çelik’te katılırken, çelik yetkililerden bilgiler aldı.
Hükümet Konağı önünde toplanan AFAD Gönüllülerine Arama kurtarma Teknisyeni Arif Kıral tarafından Yangınla ilgili ve çadır kurulumu ile ilgili bilgiler verildi.
Arama Kurtarma Teknisyeni Arif Kıral yangın anında uyulması gereken bazı kuralları şöyle sıraladı.
- Dumanın altından sürünerek çıkışa doğ4ru ilerleyin, ağır duman ve zehirli gazlar önce tavanda birikir.
- Yangın alarmı çaldığında hızla hareket edin. Güvenli şekilde kalmak için sadece saniyeleriniz kalmış olabilir.
- Duman kapıyı veya çıkış yolunu kapatmış ise ikinci çıkış yoluna yönelin.
- Duman zehirleyicidir. Dumana doğru kaçarsanız emekleyin ve bir kapıyı açmadan önce kapıyı ve kapı kolunu yoklayın. Sıcaksa kapıyı açmayın ve bir diğer yolu deneyim.
- Kapının etrafından duman çıkıyorsa kapıyı kapalı tutun ve ikinci çıkış seçeneğine yönelin.
- Bir kapıyı açacaksanız yavaşsa açın. Ağır duman veya ateş varsa hızla kapatmaya hazır olun.
Hükümet Konağı önünde toplanan AFAD Gönüllüleri ve Hükümet Konağı personellerine yönelik olarak yangın eğitim tatbikatı verildi. Bahçede önceden hazırlanmış olan düzenek tutuşturuldu ve yangın tüpüyle müdahale konusunda eğitim verildi. Yine acil durumlar için çadır kurulumu bahçede yine pratik olarak gösterildi.  
Yozgat’ta ilki Çayıralan’da düzenlenen AFAD Gönüllüleri Eğitimine Yozgat İl AFAD ve Acil Durum Müdürlüğünde görevli il Gönüllü Koordinatörü Eğitim Uzmanı Mehmet Ali Altun,  Şef Nagihan Niyaz, Şef Recai Öcal,  Sosyal Çalışmacı Suna Aydın,  Arama kurtarma teknisyeni Abdulkadir Kırdı, Arama kurtarma Teknisyeni Arif Kıral katıldılar. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.01.2023 17:54
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