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Tartışma kanlı bitti

Yozgat'ta bir kişi boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı.

28 Mart 2023 Salı 14:40
Tartışma kanlı bitti

Merkez Şeyh Osman Mahallesi Fırat Çakıroğlu Caddesi'ndeki ailesinin evinde kalan R.T. ile boşanma aşamasındaki kocası M.T. (30) arasında tartışma çıktı.

M.T, kavgaya dönüşen olayda eşi ve kayınvalidesi G.G'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, R.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan G.G, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli M.T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cenaze, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. AA

Son Güncelleme: 28.03.2023 14:53
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