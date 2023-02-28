Tarihte Kara Leke: 28 Şubat

İYC Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, 28 Şubat 1997 post modern darbesinin yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Nurdoğan, ““Ülkemizin tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat darbesini unutmadık, unutmayacağız” dedi.

Nurdoğan, Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat’ın bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçtiğinin altını çizdi.

Nurdoğan, “28 Şubat’ta sözde ’irtica tehdidi’ ile medya, darbeci zihniyete ram olarak ’Topyekun Savaş’ manşetleri atmıştır. Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, anti-demokratik MGK kararları alınmış, ’demokrasiye balans ayarı’ denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. ’1000 yıl sürecek’ dedikleri 28 Şubat Post-Modern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kendisinin de 28 Şubat mağduru olduğunu ve bir dönem cezaevinde kaldığını belirten Nurdoğan, o dönemin hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

Nurdoğan, “Milletin hafızasında derin ve unutulmayacak izler bırakan o karanlık günlerin üzerinden tam 25 yıl geçti. Bu süreçte binlerce insan mağdur edilmiş, hakları elinden alınmıştır. O günleri yaşayan ve mağdur edilen birisi olarak, bizlere o günleri yaşatanlara hakkımı helal etmiyorum. 1997- 98 yıllarında Boğazlıyan İmam Hatip Lisesi’nde Okul Müdürü olarak görev yaparken, Ankara’dan gelen bir talimatla tutuklandım. Ankara’ya götürülerek Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından 3 gün boyuncu sorgulandım. Bu sorgulama sırasında, söylemediğim sözleri ve yapmadığım şeyleri yapmış gibi zorla kabul ettirmeye çalıştılar. Eğer kabul etmezsem, 2 yaşındaki kızımı getirip gözlerimin önünde elektrik vereceklerini, döveceklerini söylediler” dedi.

O günlerin derin üzüntüsü ve yıpranmışlığı içerisinde olduğuna değinen Nurdoğan, sorgulamanın sonunda DGM tarafından tutuklanarak Ulucanlar Cezaevine gönderildiğini ve orada yaklaşık 3 ay kaldığını ifade etti. İlk mahkemeye çıktığında tahliye olduğunu dile getiren Nurdoğan, 2'inci mahkemede berat ettiğini vurguladı. Nurdoğan, “Allah bir daha o karanlık günleri bu millete yaşatmasın. AK Parti iktidarıyla artık bu darbe zihniyeti tarihin çöp sepetine atıldı. O gün kendilerini muhtedir zannedenler, bugün hepsi birer birer adaletin önünde yargılanmış ve hakettikleri yere gönderilmişlerdir. Tarihi bir gerçektir ki, “Zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur” Zalimler mutlaka yaptıklarının be delini ödemişlerdir ” diye konuştu. »Haber Merkezi