Tarifsiz acı

Başkan Coşar, Depremden etkilenen vatandaşların acısını bir nebze de olsa hafifletmek, tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak için Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle depremlerin yaşandığı günde sabahın ilk saatlerinde Yardım Koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Coşar yaptığı açıklamada, “Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle depremden etkilenen vatandaşlarımızın giyim, gıda, temizlik ürünleri, çocuk bezi ile ısınma gibi temel ve öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için yardım kampanyası başlattık. İlçemizde de hissedilen depremler sonrası evlerine girmek istemeyen hemşehrilerimiz için bu süre zarfında kurduğumuz çadırlarımızda, faaliyetini sürdürdüğümüz tesislerimizde ve hizmet binalarımızda misafir ettik. Bu zaman dilimi içerisinde devlet ve millet el ele yaralarımızı saracağız diyerek başlattığımız yardım köprüsü tüm imkanlarımızla ve hemşehrilerimizin desteği ile çığ gibi büyüdü. Bizler her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanan bir milletiz. Deprem felaketinin meydana geldiği günden bugüne, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla hazırladığımız yardım malzemelerini hızlı bir şekilde afet bölgelerine ulaştırdık, halihazırda ulaştırmaya da devam ediyoruz. Deprem bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılması için zamana karşı yarış veren arama-kurtarma ekiplerinin ve diğer ekiplerin çalışmalarına, gayretlerine destek olmak için ellerinden geleni fazlasıyla yapan mesai arkadaşlarımızı, gönüllü hemşehrilerimizi ve iş makinelerimizi sevk ettik. Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında ilçemize gelen vatandaşlarımızı misafir ediyor, tüm ihtiyaçlarıyla tek tek özel olarak ilgilenmeyi sürdürüyoruz. Bir taraftan da hem Hatay’da hem de ilçelerinde sahada büyük bir emekle yaralarımızı sarmak, vatandaşımızın derdine derman olmak ve her türlü ihtiyacını karşılamak için devletimizin bütün kurumlarıyla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Biz her iyilik dediğimizde birbirimize koştuk, kenetlendik. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde de yüreğinize seslenmiştik. Birlik ve beraberlik içinde yardımlaşmayı daha da artırarak, dayanışmayı perçinledik. Boğazlıyan’ın her köşesinden iyilik adımları atan, gönülden gönüle iyilik köprüleri kuran 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize, kefen parasını bağışlayan büyüklerimize, kumbarasındaki harçlıklarını veren çocuklarımıza, büyük bir duyarlılık gösteren belediyelerimize, kamu kurum ve kuruşlarımıza, siyasi partilerimize, sanayicilerimize, muhtarlarımıza, esnaflarımıza, nakliyecilerimize, çiftçilerimize, üreticilerimize, hayvan yetiştiricilerimize, Kayseri Şeker Fabrikası, Gedaş Gıda, Base Metal firmalarımıza, Boğazlıyan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odalarımız ile Kooperatiflerimize yürek dolusu teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. İnşallah tek yürek, tek bilek olarak bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz.” İfadelerini kullandı. »Haber Merkezi