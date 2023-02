Tanışma toplantısı yapıldı

Galata Çamlık Otel’de düzenlenen toplantıya, İstanbul İl Başkanlığı kurucu üyesi Mümin Güler, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu ve çok sayıda parti üyeleri katıldı.

Toplantıda bir açıklama yapan İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu tanışma ve kaynaşma toplantımız hayırlara vesile olur inşallah. Bütün ilçe başkanlarım, ilçe yönetim kurulu üyelerimi, il yönetim kurulu üyelerimi, kıymetli eşleriyle, çocuklarıyla birlikte bir arada görmekten çok mutlu olduk. İyi Parti'nin, İYİ Parti Yozgat ailesinin birlik ve beraberlik içerisinde birbirini tanıyan, birbirleriyle tanışmış, kaynaşmış olmasını murat etmiştik. Bugün bunun gerçekleştiğini gördüm. Çok mutlu oldum, gururlandım. Tertip ettiğimiz il kongresinin akabinde il yönetim kurulunun teşekkülüyle hızlı bir şekilde saha çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Malumunuz olduğu üzere verilen tarihe resmileşirse 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçiminin yapılacağı yönünde bir söylenti var. Biz Yozgat İYİ Parti ailesi olarak Yozgat İYİ Parti teşkilatları, ana kademe teşkilatları olarak bu seçime şu andan itibaren hazırız. Hangi tarihi verirlerse versinler, kendilerinin seçilemeyeceği tarihi verdiklerini söylüyorum. 14 Mayıs olur. Nisan olur, Haziran olur hiç fark etmez. Hangi tarihi verirlerse versinler kendilerinin seçilemeyecekleri tarihi veriyorlar. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde Türk milleti özelde Yozgat bu gidişata, bu hükümete, bu ceberut sisteme, bu yapıya, daha dününde söylemekten imtina ediyoruz. Ailelerimiz var, eşlerimiz var, çocuklarımız var. Çok kirli bir lisan, edep dışı, ahlak dışı, söz hareket, beyanlardan artık bıktık. 20 yıldır tek adamın keyfine, gönlüne haletiruhiyesine göre yönetilmekten bıktık. Her şeyimiz ortada gerek yok. Türk milletinin rakamsal verileri ortada. Sosyolojik hali ortada. Kültürel, ekonomik, siyasal, toplumsal adını ne koyarsanız ama her anlamda 20 yıldır ağır bir erozyona, ağır bir muameleye tabii tutuluyoruz. Türk Milletinin bu yönetimi hak etmediğini düşünüyoruz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'nin buyurduğu gibi her zaman her yerde ısrarla söylüyorum. Türk milletinin helal oylarıyla sandıkta bu iktidarın siyasal iktidarın yönetimine son vereceğiz genel başkanımın azmi ve iradesi, kararlılığı, mücadelesi ortadadır, aşikârdır. Buradan İYİ Parti Yozgat İl Başkanı olarak bütün ilçe başkanlarım, il yönetim kurulu üyelerim, ilçe yönetim kurulu üyelerim siz bütün İYİ Parti ailesi de adına şunu inanarak söylüyorum. Gördüm ki Yozgat'ta da biz Türkiye'deki takım oyununda yerimizi alacağız. Yozgat'tan da güçlü bir iradeyle çok güzel bir başarılı sonuç alarak bu iktidarın gidişine katkı sağlayacağız. Bunlara adım gibi eminim. Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin toplantımızın amacı yemek, içmek bahane bunlar işin bahanesi tanışma ve kaynaşma toplantısı olarak düşündük. Yozgat İl Başkanlığı olarak tertip ettik zaten ana kademedeki ilçe başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz birbirimizi yakinen tanıyoruz. İstedik ki büyük ve güçlü bir aile olduğumuzu bilelim. Eşlerimiz çocuklarımız, ailelerimiz de birbirlerini tanısınlar. Samimiyet paylaşıldıkça artar. Ortak müşterek bu gibi faaliyetlerle birbirimizi daha yakinen tanıma, anlama fırsatı bulacağımıza inanıyoruz öncelikle emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir toplantı olduğunu görüyorum. Bunda hepinizin emeği var. Tekrar teşrif eden herkese ayaklarınıza sağlık diyorum. Şeref verdiniz. Toplantımızın manası, maksadı İstanbul'dan ilimize teşrif eden hemşerilerimiz var Mümin Güler Bey, İstanbul İl Başkan Yardımcımızdı, İYİ Parti, İstanbul il başkan yardımcımızdı. Bu kongre sürecinde görev almadılar. Şu an genel merkezde Buğra Bey'in seçim işleri başkanımızın ekibinde görevlendirildiler kendileri de sağ olsunlar bu toplantının tertibinde katkıları var, payları var. Kendilerine sizi şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Yine hemşehrimiz Ayhan Yalman Bey var. Sağ olsunlar emek verdiler bu güzel organizasyonun meydana gelmesinde büyük katkı sağladılar. İnkâr edilemez büyüklükte bir hakları var üstümüzde kendilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu. »Sema Nur Koçaker