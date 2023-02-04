Taleplerini ilettiler

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, ziyarette şehit ailelerinin ve gazilerin sorun ve taleplerini ilettiklerini söyledi.

Oldukça samimi ve güzel bir şekilde karşılandıklarını belirten Açıkgöz, “Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği öncülüğünde, Sivas, Niğde, Aksaray, Çankırı, Nevşehir ve Kırıkkale Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanlarımız ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık ve AK Parti Grup Başkan Vekili İsmet Yılmaz’ı ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerimizin sorun ve taleplerini ilettik. Sayın Bakanımız ve Sayın Yılmaz bizleri çok güzel karşıladı. İç Anadolu’da ki derneklerimizin güzel bir birlikteliğinin olmasından dolayı da oldukça memnun kaldıklarını belirttiler.” dedi.

Başkan Açıkgöz sözlerine şu şekilde devam etti, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık ve AK Parti Grup Başkan Vekili İsmet Yılmaz bizimle ve sorunlarımızla yakından ilgilendi ve bu sorunların çözüme kavuşması için gereken neyse yapacaklarını söyledi. Özellikle Yozgat’ın böyle bir birlikteliğe öncülük etmesinden dolayı memnun ve mutlu olduklarını belirttiler. Bizde diğer başkanlarımızla birlikte bizleri kabul ederek sorunlarımızı dinleyip taleplerimizi alan ve çözümü noktasında gereken neyse yapacaklarını söyleyen Sayın Bakanımıza ve Sayın Yılmaz’a teşekkür ediyoruz.” »Haber Merkezi