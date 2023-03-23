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Yozgat
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Taleplerini dinledi

Yozgat Valisi Ziya Polat’ın eşi Pınar Filiz Polat, depremden etkilenen ve Yozgat’ta misafir edilen vatandaşlara ziyaretlerini sürdürüyor. 

23 Mart 2023 Perşembe 02:00
Taleplerini dinledi

Yozgat’ta çeşitli misafirhanelerde ve evlerde kalan konukları ziyaret eden Polat, sorunlarını dinleyip taleplerini aldı
Polat, ziyaretleri kapsamında, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ile birlikte deprem bölgesinden Yozgat’a gelen Nida Güloz’u hanesinde ziyaret ederek taleplerini aldı. 
ÇOCUK GÜLERSE DÜNYA GÜLER
Polat, Nida Güloz’u hane ziyaretlerinin ardından Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi’nde misafir edilen depremzede vatandaşların çocukları için, Eğitim Merkezi’nde oluşturulan kreşi ziyaret ederek çocukların etkinliklerine eşlik etti. »Haber Merkezi

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Taleplerini Dinledi
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