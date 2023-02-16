'Taleplerimiz karşılık buldu'

Başkan Delibaşı konu ile alakalı yaptığı açıklamada; “Yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından bölgede görev yapan ve depremden etkilenen kamu çalışanlarının idari izinli sayılması ve bölgedeki sözleşmeli personelin kadroya geçmek için başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin taleplerimiz olmuştu. Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sözleşmeli personelin kadroya geçmek için başvuru süresi 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Resmi Gazetede yayımlanan Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirlere ilişkin 2023/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile de bölgede görevli olan ve depremden etkilenen kamu çalışanlarının valiliklerin değerlendirmelerine bağlı olarak idari izinli sayılabilecekleri, esnek istihdam biçimlerinden faydalanabilecekleri belirtilmiştir. Ayrıca bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile okulların deprem nedeniyle tatil edilmesinden dolayı eğitim çalışanlarımızın mahrum kaldığı ek ders ücretlerinin kesinti yapılmaksızın eğitim çalışanlarımıza ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bölgede çalışan kamu görevlilerimizin hassas durumlarının dikkate alınması, kadroya geçmek isteyen sözleşmeli personelin başvuru süresinin uzatılması, bölgedeki personele idari izin verilmesi ve esnek istihdam getirilmesi, ek ders ücretlerinin tam olarak ödenmesi gibi taleplerimizin karşılık bularak hayata geçirilmesi yerinde bir karar olmuştur. Kamu çalışanlarımız, bu afetin yaralarını sarabilmek için yurdumuzun her köşesinde, her alanda canla başla, fedakârca hizmet üretmektedir. Sağlanan kolaylıklar, çalışanlarımızın azmini bir kat daha artıracaktır. Hep birlikte ele ele vererek ayağa kalkacağımıza inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir