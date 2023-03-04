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Taksiciler zamdan memnun

Yozgat Belediyesinin Mart ayı olağan meclis toplantısında taksimetre ücretlerinin artırılmasına yönelik aldığı karar, taksicileri memnun etti.

04 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Taksiciler zamdan memnun

Yozgat Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, Celal Köse başkanlığında gerçekleştirildi. Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, toplantıda şoför esnafının zor durumda olduğunu ve toplu ulaşım ile taksi ücretlerine zam talebini meclise iletti. Toplu ulaşım için istenen zam talebi oy çokluğu ile reddedilirken, taksimetre ücretleri artırıldı. Meclis kararı sonrası taksimetre açılış ücreti 15 liradan 20 liraya, kilometre başı ise 10 liradan 15 liraya çıkarıldı. 1 saat bekleme süresinin de 60 liradan 90 liraya yükseltilmesi kararı alındı.
Taksimetre ücretlerine yapılan zammın kendilerini memnun ettiğini belirten Bozok Taksi Durağı Başkanı Selahattin Yılmaz, "Belediye meclisinin aldığı karar gerçekten bizi mutlu etti. Önceki ücretler bizi tatmin etmiyordu, uzak mesafelere taksimetre fazla yazmıyordu. Sigorta vergimiz ciddi bir şekilde arttı. Aracın muayene ücreti arttı, taksimetre ayar ücreti arttı. Bu zamlar bizim için iyi oldu. Belediye meclisimize teşekkür ediyoruz" dedi. »İHA

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Taksiciler Zamdan Memnun
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