Takdir topladı

24 Ocak 2023 günü Yozgat İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen toplantıya Vali Ziya Polat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ve İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürleri katıldı.

Toplantı sonucunda Vali Polat tarafından İl Jandarma Komutanlığınca Yozgat’ta Asayiş, Terör, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Suçlarının Önlenmesinde bugüne kadar yürütülen başarılı çalışmalar takdir edilirken, 2023 yılı içerisinde ise; uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi, trafik kazaların azaltılması maksadıyla özellikle traktörlerin ve servis araçlarının kontrolüne ağırlık verilmesi, vatandaşlara verilecek eğitim ve seminerlerde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konularında KADES uygulamasının öneminin anlatılması planlandı. »Haber Merkezi