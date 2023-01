Süzgün’den kutlama

Süzgün yaptığı açıklamada, “Mesai mefhumu gözetmeksizin her an haberin peşinde koşan, işini görev gibi gören ve bu görevi hassasiyet ve saygınlıkla icra eden siz değerli basın mensuplarımızın özverili çabaları, gayretleri takdire şayandır.

Doğru, tarafsız, kalemini haktan, hakikatten ve adaletten ayırmayan, Yiğitler Şehri Yozgat’ımızda her türlü zor koşulda yılmadan haber peşinde koşan tüm gazetecilerin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü şahsım, ekibim ve teşkilatım adına kutluyorum.” dedi. »Haber Merkezi