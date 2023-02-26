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Suya takviye

Son yıllarda ülke genelinde şiddetli şekilde yaşanana kuraklık tehlikesi Akdağmadeni ilçesinde de kendini hissettirmeye devam ediyor. 

26 Şubat 2023 Pazar 02:40
Suya takviye

Son 3 yıldır Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerde bölgeye ''Şiddetli Kurak'' kategorisinde yer alıyor. 
Hem kuraklığın etkisi, hem deprem sonrası olası yer altı kayıplar nedeniyle yaklaşık 2 haftadır Akdağmadeni depolarına su sağlayan kaynaklarda ciddi azalmalar oldu. Bu sebeple Akdağmadeni ilçesinin bir bölümünde basınç yetersizliği ve yüksek kısımlarda su sıkıntısı yaşanıyor.


Konuyla ve yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapan Belediye Başkanı Nezih Yalçın: “Göreve başladığımız günden itibaren içme suyu kaynaklarımızı arttırma ve verimli kullanma noktasında ciddi çalışmalar yaptık. 2020 ve 2021 yıllarında 6 içme suyu kuyusunu sistemimize bağlamış, ciddi anlamda bir su sıkıntısı yaşamamıştık. Bugünlerde ise hem kuraklığın etkisi hem de olası deprem etkisi nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Bugünleri öngörerek 2 yıl öncesinde bulduğumuz ve önlem olarak beklettiğimiz yedek su kuyularımızdan birini geçen hafta içerisinde devreye aldık. Bugün ise yedek başka bir kuyumuzu daha bağlantılarını yaparak sistemimize entegre ettik. İnşallah bu kaynakla birlikte mevcut sorunu gidermiş olacağız. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar ve öngörüler gösteriyor ki gelecekte en büyük problemimiz içme suyu sıkıntısı olacaktır. İçme suyu konusunda kalıcı çözümü 2 yıllık debi ölçümünü tamamladığımız, proje aşamasında olan gölet ile sağlamak için gayret sarf ediyoruz” dedi. 


İklim değişikliği ve kuraklık bundan sonra ki süreçte de devam edeceğinin altını çizen Yalçın, “En güzel kaynak tasarruftur anlayışıyla vatandaşlarımızın su tasarrufu konusunda önlem alması, bina altlarında hidrofor sistemlerinin bulunması çözüme giden yolda en büyük desteğimiz olacaktır. Bu süreçte mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz. Son dönemlerde milletimizin pandemi, yangınlar, sel baskınları, kuraklık ve depremler ile imtihan olduğu sürecin nihayete ermesi dua ve temennisiyle.” şeklinde konuştu. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Suya Takviye
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