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“Susmamalıyız..!”

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir, “İsveç’te bulunan Türk Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan provokasyon bizleri derinden üzdüğünü belirterek, zulüm ve haksızlık karşısında susmamalıyız.” dedi.

23 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
“Susmamalıyız..!”

Taşdemir, yaptığı basın açıklamasında şu şunları söyledi; “Asırlardır bu küfür ehli İslâm’ı ve Müslümanları kabul etmemiş, her zaman İslâm’ın ve Müslümanların karşısında olmuş, her zaman tuzak kurmuş, dost olmamış, zahir düşmanlık yapmışlardır. Üzülerek haberini aldığımız ve içimizi sızlatan İsveç’te bulunan Türk Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan provokasyon bizleri derinden üzmüştür. Yozgat AK Gençlik olarak Yozgat Çapanoğlu Büyük Camiinde sabah namazında kardeşlerimizle bir araya geldik Elhamdülillah. Zamanında Osmanlı’yı yıkmak, yutmak için çevirdikleri entrikaların bir benzerini bugün de çevirmek istiyorlar. Dinimizi, vatanımızı paymal etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar.
Bizler büyüklerimizden aldığımız terbiye ve ahlak ile birlikte, dinimizin kazandırdığı erdem birlikte üstad Mehmet Akif Ersoy’un
Adam aldırma geç git! Diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu.
Dizelerinden ilham aldık.
Müslümanın tavrı, güzel öğütle davettir:
‘Rabbinin yoluna vukuf ve güzel bir aydınlatma ile çağır. Onlarla en güzel biçimde tartış. Rabbin, yolundan sapanları ve doğru yolda olanları en iyi bilendir.’ ( Nahl suresi, 125 )
İsveç halkı kutsal kitabımızdaki bu ayetleri okumayı deneselerdi  böylesine küffar içerikli hareketten uzak dururlardı. Karşımızda İnsani, etik, ahlaki ve inanç değerlerini kaybetmiş barbar İsveç var. Ne yazık ki provokasyona ara vermiyor. Kutsal ve kadim değerlerimize yapılan canice saldırıyı ve hakaret edenleri şiddetle kınıyorum.” 
»Alpaslan Demir

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Susmamalıyız..
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