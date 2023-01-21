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Survivor 2023’e katıldı

TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor 2023 başladı. 

21 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Survivor 2023’e katıldı

Geçtiğimiz yıllarda TV8’de yayınlanan Göz6 programı ile tüm Türkiye’nin tanıdığı hemşehrimiz Fatih Kılıçarslan, Survivor 2023’e katıldı.
İstanbul’da spor ve yaşam koçluğu olarak hizmet verdiğini dile getiren Kılıçarslan, “Acun Ilıcalı benim hayatımda çok farklı bir insan. Onu 3-5 cümle ile anlatamazsınız. Çok büyük bir dünya. Herkese her yere uzanabilen, en ufak ihtiyacı olan bir insana bile ummadığınız anda destek olabilen ama kendini göstermeyen bir insan. O yüzden de bende yeri çok büyük” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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