Sürücü kusurları ilk sırada

Bu kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 140 kişi ise yaralandı.

Her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı trafik kazalarında; kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yine ilk sırada yer aldı. Trafik kaza istatistiklerine göre, kaza oranları ve kazada yaşamını yitirenlerin sayıları belli oldu. Geçtiğimiz yıl Ocak-Aralık arası dönemde, trafik kazalarında ülke genelinde 2 bin 282 kişi yaşamını yitirirken, 291 bin 151 kişinin de yaşamını yitirdiği saptandı.

Yaşanan trafik kazalarının yine büyük çoğunluğunun ise sürücü kaynaklı kusurlardan kaynaklı olduğu tespit edilirken, alınan önlemler ve tedbirler çerçevesinde diğer yıllarla kıyaslandığında, yaşanan trafik kazalarında ve bu kazalarda meydana gelen ölümlerde ciddi oranda azalma olduğu görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı verilerine göre; Yozgat il genelinde geçtiğimiz Aralık ayında 81 ölümlü yaralanmalı, 86 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 164 kişi de yaralandı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Aralık döneminde ise bin 75 ölümlü yaralanmalı ve bin 192 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 140 kişinin ise yaralandığı saptandı.

Yaşanan trafik kazalarının büyük çoğunluğunun ise sürücü kaynaklı kusurlardan kaynaklı olduğu tespit edildi. Trafik kazalarına (ölümlü-yaralanmalı) neden olan unsurlar ise sürücü hatası yine ilk sırada yer alırken, bunu yaya, araç, yolcu ve yol takip etti.

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının araç sayısına göre türleri iki araçlı, tek araçlı ve çok araçlı şeklinde oluştu.

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına karışan araçların cinsleri ise otomobil 155 bin 556 ile ilk sırada yer alırken, 58 bin 352 ile motosiklet ikinci, 45 bin 725 ile de kamyonet üçüncü sırada yer aldı.

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekline göre türleri ise karşılıklı çarpışma, arkadan çarpma, yandan çarpma, yan yana çarpışma, duran araca çarpma, zincirleme çarpışma, çoklu çarpışma, engel/cisim ile çarpışma, yayaya çarpma, hayvana çarpma, devrilme/savrulma/takla, yoldan çıkma, araçtan insan düşmesi, araçtan cisim düşmesi ve park etmiş araca çarpma şeklinde kayıtlara geçti. »Haber Merkezi