Sürücü kusurları ilk sırada

Verilere göre, her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı trafik kazalarında; kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yine ilk sırada yer aldı.

Yaşanan trafik kazalarının yine büyük çoğunluğunun ise sürücü kaynaklı kusurlardan kaynaklı olduğu verilere yansıdı.

Trafik kazalarına (ölümlü-yaralanmalı) neden olan unsurlar ise sürücü hatası yine ilk sırada yer alırken, bunu yaya, araç, yolcu ve yol takip etti.

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının araç sayısına göre türleri iki araçlı, tek araçlı ve çok araçlı şeklinde oluştu.

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına karışan araçların cinsleri ise otomobil 12 Bin 559 ile ilk sırada yer alırken, 4 Bin 149 ile motosiklet ikinci, 3 Bin 763 ile de kamyonet üçüncü sırada yer aldı.

Yozgat il genelinde ise bu yılın ilk ayında 60 ölümlü yaralanmalı ve 97 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi ise yaralandı.

Yozgat il genelinde geçtiğimiz yıl ise 1075 ölümlü yaralanmalı ve 1192 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti, 2140 kişi ise yaralandı. »Haber Merkezi