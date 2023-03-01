Suriye uyruklu zanlı tutuklandı

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu A.İ. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçe merkezindeki ikametinde yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan A.İ. hakkında soruşturma devam ediyor. »Haber Merkezi
01 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu A.İ. gözaltına alındı.