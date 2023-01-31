Süreç başladı

KOSGEB İdaresi Başkanlığının, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik olarak çağrıya çıktığı “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı Proje Teklif çağrılarında ön inceleme süreci başladı.

Gerekli kriterleri sağlayan İmalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin 17 Ocak 2023 tarihine kadar KOSGEB Yozgat Müdürlüğüne başvuru yaptığı Projeler, KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısında belirtilen kriterler kapsamında Müdürlük tarafından ön değerlendirmeye başlandı.

HEDEF AŞILDI

KOBİGEL Projesi ile ilgili açıklamada bulunan KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, “Müdürlüğümüze yapılan proje teklifi çağrılarında başvuru hedefi aşılmıştır. İşletmelerimizin, Proje Teklifi Çağrısı kapsamında müdürlüğümüze sundukları projelerde tespit edilen eksiklikler olması halinde bu eksiklikler sistem üzerinden işletmeye bildirilecek olup, işletmelerin süreç – zaman planında belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecektir. İşletmelere yazılı bildirim yapılmayacak olup, bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır. KOBİGEL Proje başvurularının, 1’inci aşama değerlendirmesi, KOBİ Bilgi Sistemi tarafından “1.Aşama Değerlendirme Kriterleri Tablosu”nda yer alan kriterlere göre yapılacaktır. 1’inci değerlendirme aşamasını geçen projeler, Değerlendirme ve Karar Kurulu tarafından 2’nci aşama değerlendirmesine alınacaktır. Proje başvurularının 2’nci aşama değerlendirmesi Değerlendirme ve Karar Kurulları tarafından “Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu”nda yer alan kriterlere göre yapılacaktır. Projelerin nihai puanları en yüksek puanlı projeden en düşük puanlı projeye doğru sıralanacak ve bütçe kapsamında desteklenebilecek projeler belirlenecektir. Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması amacıyla çıkılan KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı 2022-01, 2022-02 ve 2022-03 Proje Teklifi Çağrılarına hazırlanacak projelerle; işletmelerde akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili proseslerde, hız ve verimlilik arttırılabilmekte, birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize edilebilmekte ve hata - bakım - stok masrafları azaltılabilmektedir. İmalatçı KOBİ’lerin dijital dönüşümleri için Proje Teklifi çağrısına çıkan KOSGEB İdaresi Başkanlığı, bu program kapsamında işletmelerin Dijitalleşme ve Rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin arttırılmasını hedeflemektedir.” dedi. »Selma Şahin