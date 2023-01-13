Süre uzatıldı

Işık yaptığı yazılı basın açıklamasında; “İmalatçı KOBİ’lerin dijital dönüşümleri, Üretim süreçlerine Yüksek Teknolojiyi entegre edebilmeleri ile İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Proje Teklifi çağrısına çıkan KOSGEB İdaresi Başkanlığı, bu program kapsamında işletmelerin Dijitalleşme ve Rekabet edebilirliğinin ve Verimliliğinin arttırılmasını hedefliyor. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Proje Destek Programı’nın 01 ve 02 no’lu Proje Teklif çağrılarına, İmalat sektörlerinde faaliyet yürüten ve Bilanço usulüne göre defter tutan KOBİ’ler, 03 no’lu Proje Teklif çağrısına ise tüm imalat sektörlerinde faaliyet yürüten ve Bilanço usulüne göre defter tutan Küçük ve Orta ölçekli işletmeler başvuru yapabilecektir. KOBİ Gelişim Destek Programı Çağrısı kapsamında Proje Destek üst limiti işletme başına, Dijitalleşme Çağrısı için azami 2 milyon lira, Rekabetçilik ve Verimlilik çağrısı için ise azami 1 milyon 500 bil lira olarak belirlendi. Proje Teklif Çağrıları kapsamında sağlanan Geri ödemesiz destekler personel giderlerini, Geri ödemeli destekler ise Makine, Teçhizat ve Hizmet alımı giderlerini kapsıyor destek oranı yüzde 85’tir. Gerekli kriterleri sağlayan İmalatçı işletmeler, Proje Teklifi çağrılarına KBS Sistemi üzerinden online olarak başvuru yapabileceklerdir. KOBİ Gelişim Destek Programıyla, yerli Dijital Teknolojileri geliştiren KOBİ’ler ve yerli olarak geliştirilen bu Teknolojileri üretim süreçlerinde kullanan KOBİ’ler desteklenecektir. Yozgat genelinde, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2020 ve 2021 yılı KOBİ Bilgi Beyannameleri güncel / onaylı olan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren ve Proje Teklifi başvurusunu henüz yapamayan işletmelerimiz, www.kosgeb.gov.tr adresinden en geç 17 Ocak 2023 tarihi saat 23:59’a kadar online olarak KOBİGEL Proje Teklif Çağrılarına başvurularını yapabileceklerdir. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınamayacaktır. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif çağrılarına ilişkin detaylı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilecektir.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi