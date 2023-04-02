Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81

Süre uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin süresi konusunda yeni bir düzenleme yaparak uzatıldığını duyurdu.

02 Nisan 2023 Pazar 13:33
Süre uzatıldı

31 Mart son gün olan Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 5 Nisan’a kadar uzatıldı.

2022 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi ve 1'inci taksit ödeme süresi 31 Mart Cuma günü sona eriyordu.

Gelir İdaresi Başkanlığı süre konusunda yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu.

Buna göre gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan tarihine uzatıldı.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 31 Mart'a kadar verilmesi gereken 2023/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresinin 7 Nisan Cuma günü sonuna kadar uzatılması kararı alındı.

Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi de 7 Nisan Cuma günü sonuna kadar uzatıldı. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Site Etiket : IlerigazetesiHaberYozgatYozgathaberVideohaberYozgathaberleriIleriIleri GazetesiYozgat HaberYozgat HaberleriIleritvIleri TvIleri Web TvIleri WebtvSondakikaSon DakikaSüreuzatıldıYıllıkgelirvergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozdağ’dan ‘seccade’ yorumu
Bozdağ’dan ‘seccade’ yorumu
‘MSÜ’ sınavı yapıldı
‘MSÜ’ sınavı yapıldı
‘Erken tanı ile kontrol altına alınabilir’
‘Erken tanı ile kontrol altına alınabilir’
‘Sonucu paylaşacağız’
‘Sonucu paylaşacağız’
İftar sofralarının başköşesinde yer alıyor
İftar sofralarının başköşesinde yer alıyor
İlk sahibi belli oldu
İlk sahibi belli oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim