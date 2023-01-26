Süre uzatıldı

Müftü Ali Gülden, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Arabistan da yapılan duyurunun Türkiye’de büyük sevinç yaşattığını ifade etti.

Gülden yaptığı açıklamada; “Geçmiş yıllardan farklı olarak bu sene ülkemize 83 bin 130 adet kontenjan verildiği ilan edildi. Bu geçmiş yıllarda 70 bin rakamların epeyce üzerine çıktı. Bu ilandan sonra da geçen süre içerisinde hac ön kayıtları ilan edildi ve o süreç tamamlanmak üzereyken Diyanet İşleri Başkanımız basın yoluyla ön kayıtların bu ayın 31’ne kadar uzatıldığı bilgisi verildi. Yozgat’ta da epeyce vatandaşımız bir kısmı kayıt yenileme bir kısmı ön kayıt şekli ile kayıtlar yaptırdı. Bu rakamlar ön kayıt olarak ilk il genelinde bin 42 olarak şuana kadar veriler bize yansıdı. Kayıt yenileme olarak 16 bin 692 rakamına ulaştık yıl içerisinde toplamda bu rakam 17 bin 601 şeklinde oldu. Bir vesile gerekçelerle kayıt yenileme ya da ön kayıt şeklide kayıt yaptıramayan vatandaşlarımız ayın 31’ine kadar kayıt yaptırabilecekler. Yozgatlı kardeşlerimize il merkezimizde ilçe merkezlerimizde ki açılan birimlerimizde bu destek bu kayıt imkân desteği sunulacak vatandaşlarımızın bir bölümü sosyal medya aracılığı ile internet kanalıyla bu imkânı elde ediyorlar. Bu ibadetimizin bir ayağı da umre geçen pandemi dönemi hem hac ayağını hem de umre ayağına ciddi bir engel olmuş ve neredeyse iki yıllık bir sürede ziyaret edilmemişti. Bu sene açılan umre sezonu ile beraber ilimizde büyük bir teveccüh olduğunu gördük. Bizimle aynı nüfusta ki illerle mukayese edildiğimizde hemen hemen civar illerin tamamını sayısal olarak geçtik. İl genelinden sadece diyanet kanalından umre ibadetini yapmak üzere giden kutsal beldelere giden vatandaşlarımızın sayısı 915’e ulaşmış durumda ve bu rakam ramazan ayı ile beraber biraz daha ileriye doğru taşınacak bir rakam gibi gözüküyor. Yozgat ölçeğinde baktığımızda sayısal olarak iyi bir rakamı yakaladık. Görevli arkadaşlarımızın ortaya koyduğu performans vatandaşımızın ibadete dönük ilgisi alakası sevgisi ve beklentisinin yüksek olduğunu gösteren bir rakam olarak karşımıza çıktı. Yozgatlı kardeşlerimize İslamin temel ibadetlerinden birisi olan ömürde en azından bir defa yapmış olmanın farz olarak Allah’ın kulları üzerinde hakkı olan kitabımız tarafından ilan edilen hac ibadeti haccın küçük bir şekli olarak efendimiz tarafından bizlere müjdelenen umre ibadeti gösterdikleri ilgi alakadan dolayı teşekkür ediyor. Bu ibadete yapan kardeşlerimizin ibadetlerini makbul olmasını yapma arzusunda bulunanların en kısa zamanda bu ibadetleri icra edebilme fırsatını yakalamalarını böyle bir arzu taşımayanların da kalplerine rabbimiz inşallah hem umre ibadetini hem de hac ibadetini yapma sevgisini ve ilgisini yerleştirmesini rabbimizden niyaz ediyorum.” diye konuştu. »Sema Nur Koçaker