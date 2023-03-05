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Su ve oyuncaklar ulaştı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından bölgeye ulaştırılacak yardımlar noktasında çalışmaya başlayan Akdağmadeni Belediyesi, yaşam malzemesi taşıyan onlarca tırı bölgeye ulaştırdı. 

05 Mart 2023 Pazar 02:41
Su ve oyuncaklar ulaştı

AFAD yetkilileri ve Yozgat Valiliğinden gelen talepler doğrultusunda Hatay’ın Hassa ilçesine içme suyu ihtiyacını gidermek için vatandaşların desteğiyle kısa sürede hazırlanan içme suyu taşıyan tır deprem bölgesine ulaştı. 
Ayrıca bölgedeki çocukların yüzünü az da olsa güldürebilmek için Akdağmadeni Belediyesi Bizim ev Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle toplanan oyuncaklar da bölgeye gönderildi.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın yaptığı açıklamada, ''El birliğiyle hazırlanan ve tırlara yüklenen yardım malzemelerimiz deprem bölgelerine doğru yola çıkmaya devam ediyor. İlk günden itibaren desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara özellikle kıymetli vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinden gelen ihtiyaç listesine göre çalışmalarımız devam edecektir.'' dedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 05.03.2023 10:44
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