Su seviyesi yükseldi

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, iki gündür yağan yağmur ve karın çiftçileri sevindirdiğini ve ekili alanlara yararlı olduğunu söyledi.

Canbolat, sonbahar ve kış mevsiminin kurak geçtiğini anlatarak, "Yağmur ağır ağır, toprağa işleyerek yağdı. Yağışlar öncesinde birçok çiftçimiz mercimek ekimi yapmıştı. Bu yağış onların da yüzünü güldürdü. Yağışların bu şekilde sürmesi durumunda ürünlerde iyi bir rekolte yakalayabiliriz." dedi.

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