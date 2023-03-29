Sporda başarı

2 spor dalında da adından söz ettiren Çayıralan ilçesi, turnuvaları 3’üncü olarak tamamladı.

Küçük erkekler futbol ve masa tenisi dalında 3’üncü olan Çayıralan Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu öğrencileri başarıları ile göz doldurdu.

Küçük erkekler futbol turnuvasında yarı finalde Yozgat AYÇ Okulları ile karşı karşıya gelen takım rakibini 3-1 yenerek turnuvayı 3’üncü olarak tamamladı.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, turnuvada emeği geçen yöneticilere, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Haber Merkezi