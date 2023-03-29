Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.848,13
ALTIN
1.209,34
DOLAR
19,14
STERLİN
23,63
EURO
20,79

Sporda başarı

Yozgat’ ta okul sporları kapsamında düzenlenen masa tenisi ve futbol turnuvaları tamamlandı.

29 Mart 2023 Çarşamba 16:34
Sporda başarı

2 spor dalında da adından söz ettiren Çayıralan ilçesi, turnuvaları 3’üncü olarak tamamladı.

Küçük erkekler futbol ve masa tenisi dalında 3’üncü olan Çayıralan Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu öğrencileri başarıları ile göz doldurdu.

Küçük erkekler futbol turnuvasında yarı finalde Yozgat AYÇ Okulları ile karşı karşıya gelen takım rakibini 3-1 yenerek turnuvayı 3’üncü olarak tamamladı.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, turnuvada emeği geçen yöneticilere, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 29.03.2023 16:38
Anahtar Kelimeler:
IlerigazetesiHaberYozgatYozgathaberVideohaberYozgathaberleriIleriIleri GazetesiYozgat HaberYozgat HaberleriIleritvIleri TvIleri Web TvIleri WebtvSondakikaSon DakikaSporMasatenisiFutbolSporbaşarısıçayıralan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulu çınarlara ziyaret
Ulu çınarlara ziyaret
‘Ramazan pidesi 8 liradan satılıyor’
‘Ramazan pidesi 8 liradan satılıyor’
Komisyon toplantısı
Komisyon toplantısı
Akaryakıt tankeri devrildi
Akaryakıt tankeri devrildi
Şiddete hayır
Şiddete hayır
DEVA'da Bulut dönemi
DEVA'da Bulut dönemi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim