‘Sözümüzü tutacağız’

Adalet Bakanı Bozdağ, "Konteynerler en kısa sürede gelecek ve hızlıca biz burada konteynerleri yerleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Bozdağ, "Vatandaşların yaptığı müracaatlar çerçevesinde belirlenen kurallara göre hak sahiplerini konteynerlere yerleştireceğiz." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesindeki Talaytepe Ağız ve Diş Hastanesi karşısında yer alan 30 dönümlük alanda depremzedeler için kurulması planlanan 621 konteynerin yer alacağı alanda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Bozdağ, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, konteyner kentin altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde: "Konteyner kentin yapılacağı alanı gezdik, 621 adet konteyner buraya yerleştirilecek. Şu anda konteynerlerin gelmesini bekliyoruz. Konteynerler de en kısa sürede gelecek ve hızlıca biz burada konteynerleri yerleştireceğiz. Vatandaşlarımızın yaptığı müracaatlar çerçevesinde belirlenen kurallara göre hak sahiplerini konteynerlere yerleştireceğiz. Konteynerler tabii çadırlara göre daha rahat bir barınma imkanı sunuyor. O yüzden Diyarbakır'daki hemşehrilerimizin bu ihtiyacını da bu vesileyle gidermiş olacağız. Bunlar geçici bir süre barınmak maksadıyla yaptığımız yerler. Esas olan kalıcı konutlara geçimi sağlamaktır. Diyarbakır'da da vatandaşlarımızın yıkılan, yıkılacak olan konutları ve iş yerleriyle ilgili planlamaları da tamamlandı, yerleri de belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ, AFAD, hep beraber burayla ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. İnşallah Diyarbakır'ımızda yıkılmış ve yıkımı ağır hasar ve diğer nedenlerle zaruri olan binaların tamamında oturan vatandaşlarımıza konutları bir yıl içerisinde teslim edilecektir.

DAHA GÜVENLİ BİR HAYATI VATANDAŞLARIMIZA SUNMUŞ OLACAĞIZ

Vatandaşlarımız daha güvenli, depreme karşı dirençli, standartları yüksek, zemini sağlam bir konutta ve çevrede yaşama imkanı bulacak. Her zaman ifade ettik. Biz milletimize bu anlamda verdiğimiz sözleri hep yerine getirdik. Daha önceki depremlerde Van'da, Bingöl'de, Tunceli'de, Malatya'da, İzmir'de diğer yerlerde yıkım sonrası nasıl gereğini millet devlet el ele yaptıysak hükümetimiz verdiği sözü taahhüt ettiği vakitten de önce yerine getirdiyse Diyarbakır'da da hemşehrilerimize diğer deprem yaşayan yerlerde olduğu gibi sözümüzü tutacağız. İnşallah bir yıl içerisinde vatandaşlarımızı daha güvenilir konutlara aktarmış olacağız. İnşallah yeniden umutlarının yeşerdiği daha güvenli bir hayatı kendilerine sunmuş olacağız. Diyarbakır bu anlamda hazırlıklarını tamamlayan, altyapı planlamalarını yapan ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın, TOKİ ve AFAD'ımızın çalışmalarını esas teşkil eden bütün bilgileri, verileri hazırlıkları tekemmül ettirmiş illerimizin başında. İnşallah bu ay içerisinde ihalesi yapılacak epeyce konut ve köylerde yapılacak yerlerimiz var. Bunlarla beraber hızlıca devreye gireceğiz. Diyarbakır'ımız da bundan istifade edecek. Tekrar büyük geçmiş diliyorum, Allah bir daha böyle felaket göstermesin inşallah." »Haber Merkezi