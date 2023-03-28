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Sözleşmeler imzalandı

Devlet Su İşleri (DSİ) 12’nci Bölge Müdürlüğü Yozgat’ın Çandır ilçesi İğdeli Köyü’nde bulunan Akpınar Deresi ve Bağlarözü Deresi için taşkın koruma sözleşmesi yapıldı.

28 Mart 2023 Salı 15:55
Sözleşmeler imzalandı

Çandır ilçesinde bulunan Akpınar Deresi ve Bağlarözü Deresi hakkında yapılan sözleşmeye DSİ 12’nci Bölge Müdürü Okan Bal da katıldı.

BİR GÜNDE ÜÇ SÖZLEŞME İMZALANDI

Yapılan sözleşme hakkında DSİ 12’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bir günde üç sözleşme imzalandı. Yozgat Çandır İğdeli Köyü Akpınar Deresi ve Bağlarözü Deresi, Kırşehir Kaman Yukarı Çiftlik (Çiftlikbağla) Göleti Sulaması Yenileme 2’inci kısım Bünyan-Sarıoğlan Sulaması Malzeme Alımı 7’inci kısım (HDPE Boru) işlerinin sözleşmeleri Bölge Müdürümüz Okan Bal tarafından imzalandı.” ifadelerine yer verildi.

DERELER KORUNACAK

Sözleşme sonrasında Bölge Müdürü Okan Bal, yapılacak olan taşkın koruma hakkında açıklamada bulundu. Müdür Bal, “Yozgat’ın Çandır ilçesine bağlı İğdeli Köyü Bağlarözü Deresinde, 520 metre çift taraflı beton taşkın koruma duvarı ve 4 adet menfez yapılacaktır. Akpınar Deresinde ise 60 metre çift taraflı beton taşkın koruma duvarı ve duvar üzerine Bin 150 metre panel tel çit yapılacak.” şeklinde konuştu. Selma Şahin

Son Güncelleme: 28.03.2023 15:58
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