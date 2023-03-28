Sözleşme imzalandı

Yozgat Sorgun Gevrek Gölet’inde çalışmaların devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri 12. bölge müdürü Okan Bal, Yozgat Sorgun Gevrek Gölet’inin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 8 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını" söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Bal, Yozgat ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını söyledi.

Bal, Yozgat Sorgun Gevrek Gölet’inin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 8 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını kaydetti. »Alpaslan Demir