Sorgun ilçesinde sosyal hayata katkı sağlamak amacıyla 2 yıl önce belediye tarafından kurulan Hilal Evleri bünyesinde açılan kurslarla ilçede yaşayan kadın ve çocukların kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetleri sürüyor. Hilal Evlerinde açılan çini işleme, cam süsleme örgü, giyim, filografi gibi kurslarda sosyalleşme imkanı bulan kadınlar burada hem sanat öğrenip meslek ediniyorlar hem de ürettikleri ürünleri belediye aracılığıyla satarak aile ekonomilerine katkı da bulunuyorlar. Merkezde aileler bu tür faaliyetlerle vakit geçirirken okul çağındaki çocuklar da kendileri için açılan kurslara katılarak eğitimlerine katkı sağlıyorlar.

Hilal Evleri projesinin 2 yıldır sürdüğünü söyleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Projemiz yaklaşık 2 yıldır devam eden bir projedir. Aynı zamanda bu proje bütün belediyelerin katıldığı projeler yarışmasında da ödül alan bir projedir. Burada hem çocukların ders çalışabilecekleri alanlar, hem robotik kodlama alanları hem kütüphanesi var hem de hanımlarımızın yapabilecekleri çini, örgü sanatı, cam işleme gibi kurslarda bunları uygulayabilecekleri atölyeler var. Bunların tamamı detaylı bir proje. Bu projeyi 2 mahallede uygulamaya koyduk. Bu mahallelerde ekonomik durum ve çocuk sayısı ile beraber değerlendirdiğimizde burada hem oyun çağındaki çocuklar var hem büyük çağındaki çocuklar var ders çalışma yaşındaki çocuğun kendi müstakil odası olmadığı için oyun çağındaki çocukla beraber birlikte aileler konaklamak zorunda bırakıyorlardı. Bizim bu proje ile beraber annesi hem ders çağındaki hem oyun çağındaki çocuğu buraya getiriyor. Oyun çağındaki çocuk oyun salonuna ders çağındaki çocuk kütüphanemizde anne de el işi ile beraber hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de üretime destek sağlamış oluyor.” dedi.

Her mahalleye düşünüyoruz şu anda Ahmet Efendi Mahallesi, Osman Çavuş Mahallesi, Aydınlıkevler ve Yeşilyurt Mahallesi bunların tamamında kadınların çok ciddi bir talebi, isteği var. Biz kaç tane daha mahalleye projelendirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda da hayata geçirmiş olacağız. Projemizin maksadı hem öğrencilerin ders görebileceği ortamı sağlayabilmek hem de annenin ürettiği ürünleri belediye olarak biz pazarlıyoruz. Bu şekilde de aile ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz ki bu da çok önemli bir olay diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem mahalle halkı hem okuldaki öğrenciler memnun. Halk eğitim merkezi ile de ortaklaşa bazı kursları açıyoruz ki burada halk eğitimin biraz daha mahallere ulaşabilmesini sağlıyor bu açıdan da önemli.” şeklinde konuştu. »İHA