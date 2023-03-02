Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.322,65
ALTIN
1.115,35
DOLAR
18,89
STERLİN
22,77
EURO
20,18

Sorunları dinledi

Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, halk günü buluşmaları kapsamında Açık Kapı programı çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi. 

02 Mart 2023 Perşembe 02:00
Sorunları dinledi

Kayık, vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözüm önerileri sunmak için buluşmada yer aldı.
Vali Vekili Adnan Kayık, Açık Kapı buluşmasında, halkın devlet yöneticilerine direkt olarak ulaşmasını ve sorunlarını iletmelerini sağlayan bir uygulama olduğunu belirtti.
Kayık, Açık Kapı programı kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyip, notlar aldıklarını, vatandaşların dile getirdiği sorunları yetkililerle iletişim kurarak çözüm önerileri sunacağını söyledi.
Vali Vekili Kayık, yaptığı açıklamada, halk günü buluşmalarının önemine vurgu yaparak, vatandaşların sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için buluşmalara katıldığını belirtti. Kayık, vatandaşların sorunlarını yakından takip ederek, çözüm önerileri sunacaklarının altını çizdi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sorunları Dinledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TDV SEFERBER
TDV SEFERBER
‘En itibarlı markalar’ arasında
‘En itibarlı markalar’ arasında
Zararsız eşlik etti
Zararsız eşlik etti
Kadınlar yüreklere dokundu
Kadınlar yüreklere dokundu
“Müslüman Müslümanın Kardeşidir”
“Müslüman Müslümanın Kardeşidir”
Başvurular uzatıldı
Başvurular uzatıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim