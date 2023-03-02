Sorunları dinledi

Kayık, vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözüm önerileri sunmak için buluşmada yer aldı.

Vali Vekili Adnan Kayık, Açık Kapı buluşmasında, halkın devlet yöneticilerine direkt olarak ulaşmasını ve sorunlarını iletmelerini sağlayan bir uygulama olduğunu belirtti.

Kayık, Açık Kapı programı kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyip, notlar aldıklarını, vatandaşların dile getirdiği sorunları yetkililerle iletişim kurarak çözüm önerileri sunacağını söyledi.

Vali Vekili Kayık, yaptığı açıklamada, halk günü buluşmalarının önemine vurgu yaparak, vatandaşların sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için buluşmalara katıldığını belirtti. Kayık, vatandaşların sorunlarını yakından takip ederek, çözüm önerileri sunacaklarının altını çizdi. »Haber Merkezi