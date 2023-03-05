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Sorunlara yakın takip

Sarıkaya Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2023 Şubat ayı Olağan Genel Kurul Meclis Toplantısı yapıldı.

05 Mart 2023 Pazar 02:43
Sorunlara yakın takip

Sarıkaya Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 yılı Birlik Meclisi olağan toplantısı Sarı Zeybek İş ve Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz konferans salonunda Kaymakam Vekili Recep Aydın başkanlığında, İl Genel Meclis Üyeleri ve köy muhtarlarının katılımıyla yapıldı.
Toplantıda Sarıkaya Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2022 yılı gelir ve gider kesin hesabı ile 2023 yılı çalışma ve yatırım programının birlik meclisinin onayına sunulması, birlik 2023 yılı encümen üyeliğine seçilecek 2 muhtar ve 2 il genel meclisi üyesinin yapılması ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.
Kaymakam Vekili Recep Aydın, toplantıya katılan tüm köy muhtarlarının talep ve sorunlarını dinleyerek, köylerin sorunlarıyla yakından ilgilenildiğini, yol yapımı, temiz içme suyu ve diğer hizmetlerin devletimizin imkanları doğrultusunda aralıksız devam edeceğini bildirdi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 05.03.2023 10:43
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