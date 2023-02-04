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Sorun ve öneri açıklaması

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, ülkenin sorunları ve çözüm önerileri hakkında bir açıklama yaptı.

04 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Sorun ve öneri açıklaması

Başkan Kayhan yaptığı açıklamada “Haberlerde kilometrece ucuz et kuyruğunu görünce hadi yazma. Yaptığımız araştırmalar göstermiştir ki; bir köpeğin kısırlaştırılması ve dahi bakım maliyeti bir koyunun fiyatından daha fazlaya denk gelmektedir. Yani,10 milyon köpeği kısırlaştırıp ölene kadar barınaklarda bakmak, her yıl 10 milyondan daha fazla koyunu itlaf etmek anlamına gelmektedir. Diğer taraftan her yıl milyonlarca doz kuduz aşısı maliyetini de hesaba katmadık. Abarttığımızı sananlar varsa buradan veterinerlik fakültelerindeki öğretim görevlilerine sesleniyorum, yaptığımız hesabı çek edin! Mismil hayvancılık yerine bu yıl otuzdan fazla insanımızı sokaklarda katleden başıboş köpekçiliği destekleyen AKP iktidarının uygulamaları sonucunda hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz gebe hayvanlarını kesime vermek zorunda kalmış ve hayvancılık tükenme noktasına geldiği için et ithalatının önü açılmıştır.  Düşünün, bu gün başıboş sokak köpekleri uyutulmuş olsaydı blanço aktifimizde her yıl 10 milyondan daha fazla koyun gözükecekti. Hükümet bu anlamda bir uygulamayı hayata geçirmiş olsaydı; başıboş enflasyonu bastığı marketlerin raflarında aramazdı. 10 milyondan fazla sokak köpeğini besleyeceği yerde koyun, kuzu besleseydi; süt fiyatı da, peynir fiyatı da et fiyatı da düşerdi. Asgari ücretli, çocuğuna süt alamazken; asgari ücretten alınan vergilerle çocuklarımızı parçalayan sokak köpeklerine mama alınıyorsa yani asgari ücretlinin çocuğu itten köpekten daha aşağı görülüyorsa sözün bittiği yerdeyiz. O zaman getirin sandığı,  sandık konuşsun!” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Sorun Ve öneri Açıklaması
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