SORUN SUSUZLUK!

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, Yozgat Çözüm Koleji Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek doğa eğitimi verdi.

Meşe Palamudu tüplemeyi uygulamalı olarak anlatan İl Temsilcisi Karaduman, tüpleme yapılan meşe palamutlarını baharın toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Etkinliğe Yozgat Çözüm Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler; Sefa Hilesiz, Beyza Nur Müjdeci, Büşra Karabacak, Rukiye Gülce Ersoy, TEMA Eğitim Gönüllüleri olan Bozok Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencileri Merve Selcan Akgül ve Merve Özdemir, Bozok Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencisi Elanur Etiz ile Yozgat Çözüm Koleji Ortaokulu 5’inci sınıfında bulunan öğrenciler katıldı.

Karaduman öğrencilere iklim değişikliği ile ilgili bilgi aktararak hava durumu, iklim ve iklim değişikliği konularına değindi. İnteraktif geçen seminerden sonra Karaduman, meşe ağacı ve meşe palamudu tüplemesi hakkında bilgi vererek meşe palamudu tüplemesini uygulamalı olarak göstererek meşe palamudu tüplerine nasıl bakılacağı konusunda öğrencilere bilgi verdi. Daha sonra öğrenciler TEMA Eğitim Gönüllüleri Merve Selcan, Merve ve Elanur liderliğinde kendi meşe palamutlarını tüplediler.

“REKOR SICAKLIK DEĞERLERİ KAYDEDİLDİ”

Son dönemlerde daha fazla duyulan ve her geçen gün hızını daha da arttıran iklim değişikliğine vurgu yapan Karaduman, “İklim değişikliği maalesef hayatımızı olumsuz etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü iklim değişikliğinin 21’inci yüzyılda da en büyük sağlık tehdidi olabileceğini açıkladı. Amazon ormanları alarm veriyor. 1 yılda 17,2 milyon insan iklim değişikliği yüzünden göç etti. İklim değişikliği kuşların göç takvimini değiştirdi. Yaban arılarının neslini ise tehdit ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre rekor sıcaklık değerleri kaydedildi. Önümüzdeki yıllarda dünya da ve Türkiye’de ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Müsilaj örneğinde olduğu gibi şuanda aklımıza gelmeyen birçok şeyle karşı karşıya kalabiliriz.” dedi.

“TÜRKİYE SU BAKIMINDAN ZENGİN BİR ÜLKE DEĞİL!”

Önümüzdeki 20 yılın kritik öneme sahip olduğuna değinen Karaduman, “Bizleri bekleyen en önemli sorun susuzluktur. Türkiye su bakımından zengin bir ülke değil, su stresi çeken bir ülke. Sürekli artan nüfusun yanında kaynaklarımızın azalması nedeniyle ileride su fakiri bir ülke olabileceğimizle ilgili tahminler var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’da iklim değişikliğini ‘Milli Güvenlik Meselesi’ olarak görüyor.” diye konuştu.

“31 BİN CANLININ HAYATI TEHLİKE ALTINDA”

İklim değişikliği nedeniyle 31 bin canlının hayatı tehlike altında olduğunu da vurgulayan Karaduman, “Günlük faaliyetlerimiz; suyun tükenmesi ve kirlenmesi, hava kirliliği, toprağın erozyonla yok olması, toprak kirliliği orman ve göllerin yok olması, burada yaşayan canlıların zarar görmesi gibi pek çok olumsuz etkiye sebep oluyor. Günlük hayattaki tercihlerimizin tüketimlerimizin doğaya etkisi olduğunu unutmamalıyız.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

