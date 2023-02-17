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Sorgun’a döndüler

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 2 depremin ardından olay yerine intikal eden gönüllü Sorgunlu 6 kişilik kurtarma ekibi 5 günlük çalışmanın ardından Sorgun’a döndüler.

17 Şubat 2023 Cuma 02:00
Sorgun’a döndüler

TAM BİR FELAKET
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 2 depremin ardından olay yerine intikal eden gönüllü Sorgunlu 6 kişilik kurtarma ekibi 5 günlük çalışmanın ardından Sorgun’a döndüler. Sorgun’un esnaflarından 42 yaşındaki Hüseyin Şahbaz, 5 gün boyunca 6 kişilik ekibiyle birlikte arama ve kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirterek “Depremin ardından ilk olarak Kahramanmaraş merkeze gittik. Merkezdeki acı durumu görünce hemen bir yerden başlayamadık. Daha sonra AFAD yetkililerinin bulunduğu yere gittik. Her türlü aletlerimizin olduğunu söyledik. Onlarda bizi bir bölgeye götürdüler ve buradan 6 kişilik ekibimizle birlikte kurtarma çalışmalarına başladık. Hemen hemen her binanın başında bir tane kepçe var. Kepçenin yardımıyla öndeki betonları kırarak insanları görmeye başladık. Önce yaşlı bir kadın çıkarttık. Hayatını kaybetmişti. 4 katlı bina yarımşar metre katman halini almış. Her katmanda bir insan var. Akşam Saat: 20.00 sıralarına kadar bu binada çalışmalarımızı sürdürdük. 4 kişinin cesedini çıkarttık. 2 gün boyunca ya 1 saat yâda 2 saat uykuyla durduk. Tuvalet en büyük sıkıntı” dedi.
ERİCEK KÖYÜNE GEÇTİK
Şahbaz, merkeze 35 kilometre uzaklıkta Elbistan ile Maraş arasında Ericek Köyüne geçtiklerini belirterek “Oraya gittiğimizde köyün yarısı yoktu. Merkeze 35 km uzaklıkta bir köy idi. Dağlık bir bölge. Yarım metreye yakın kar var. Gittiğimizde AFAD ekipleri orada idi. Bir tabur Bursa’dan asker gelmiş. Devletin bütün imkânları gittiğimiz yerde vardı. O kadar çok yardım gelmişti ki yardım koyacak yer bulamadık. Aşağı yukarı 90 kişi ölü olarak çıkartılmıştı. 3-4 kişide biz çıkarttık. Binaların tamamı yıkılmıştı. 1 günde orda kaldık” dedi.
ŞEHİRLER BİTMİŞ DURUMDA
Ericek Köyünden sonra Adıyaman merkeze geçtiklerini belirten Hüseyin Şahbaz “Bize bir telefon geldi. Adıyaman tarafından canlı insan çokmuş o tarafa doğru gelin denildi. Bizde oradan Adıyaman merkeze geçtik. Burada AFAD ile görüşerek bize bir konum gönderdiler. Bizde konum üzerine o bölgeye intikal ettik. Merkezde ekip çoktu. Bizde bu bölgelerde elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Çok acı verici bir olay. Şehirler bitmiş” diye konuştu. »Haber Merkezi 

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Sorguna Döndüler
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