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Sorgun ayakta..!

Depremzedelere yardım çağrıları birbiri ardına gelirken Sorgun ilçe merkezi, köyleri ve kasabalarıyla ayağa kalkmış durumda.

09 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Sorgun ayakta..!

DEPREMZELEDELER SORGUN'A GETİRİLİYOR
Yardımları ulaştırmak için Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa gibi bölgelere giden yardımsever vatandaşlar Sorgun'a dönerken depremzede aileleri Sorgun'a getirerek misafir ediyor. Sosyal medyada örgütlenen vatandaşlar boş evleri bulunan vatandaşlara çağrıda bulunarak depremzede misafirleri konuk etmeye başladı. Haber Merkezi
KURUMLAR YARDIM TOPLUYOR
Sorgun Kaymakamlığı ve Sorgun Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasına destek olan Sorgunlu vatandaşlar ellerinden geldiği kadar yardım çağrılarına destek olmaya çalışıyor.
Pazar yerinde toplanıp kamyonlarla deprem bölgesine sevk edilen yardım malzemeleri bir bir yola çıkarken vatandaşların yardımları sürüyor.
NAKLİYECİLER PARA İSTEMİYOR
Toplanan yardımların deprem bölgesine naklinde büyük fedakârlık gösteren Sorgunlu nakliyeciler ücretsiz nakliye yaparken sosyal medyadan paylaşımlarla kamyon ve tırları nakliye malzemeleriyle doldurup yola çıkıyor.
ESNAFLAR YARDIMDA BİRBİRİYLE YARIŞIYOR
Sorgunlu esnaflar yardımda birbiriyle yarışıyor. Sorgunlu esnaflardan Özbulutlar Anonim Şirketi, petrol istasyonlarından deprem bölgelerine gidecek olan vatandaşlara bidonlarla ücretsiz akaryakıt desteği sunarken, Bahadın'dan Güner Öztürk mobil mutfak, Sorgun'dan Mobilyacı Mustafa Gök, Orhan Erciyas gibi birçok isim kendi imkânlarıyla yardım seferberliğine katılan vatandaşlar arasında yerini aldı.
EKMEK DESTEĞİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Sorgun'da fırıncılar başlattıkları ekmek kampanyasıyla büyük alkış alırken ekmek kampanyasının sürdüğünü belirttiler. Fırınlara nakdi yardım bırakarak deprem bölgesine ulaştırılacak ekmeklerde bir payım olsun diyen vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. »Haber Merkezi

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Sorgun Ayakta..
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