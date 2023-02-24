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SORGED lider oldu

Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında 2022 teklif çağrısı yılında sunmuş olduğu ESC50 Kalite Sertifikası Lider rolü başvurusu kabul edildi. 

24 Şubat 2023 Cuma 02:00
SORGED lider oldu

Avrupa Dayanışma Programı kapsamında 2021 teklif çağrısı yılında sunulan Kalite Sertifikası (ESC50) başvuruları ile 2022 teklif çağrısı yılında sunulan Kalite Sertifikası (ESC50-QLA) başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı. 
Bu kapsamda uygunluk kriterlerini taşıyan 58 başvuru kalite değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda 3 kurum 'Lider' rolü, 18 kurum 'Destekleyen' ve 'Ev Sahibi' rolü için Kalite Sertifikası almaya hak kazandı.
Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında 2022 teklif çağrısı yılında  sunulan ESC50 Kalite Sertifikası Lider rolü başvurusu kabul  edilen 3 başvuru arasına girerek, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından akredite edildi. 
SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “ESC Kalite Sertifikası başvurumuz kabul edildi. Avrupa Dayanışma Programı kapsamında 2021 teklif çağrısı yılında sunulan Kalite Sertifikası (ESC50) başvuruları ile 2022 teklif çağrısı yılında sunulan Kalite Sertifikası (ESC50-QLA) başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Bu kapsamda uygunluk kriterlerini taşıyan 58 başvuru kalite değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda 3 kurum 'Lider' rolü, 18 kurum 'Destekleyen' ve/veya 'Ev Sahibi' rolü için Kalite Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Derneğimiz tarafından Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında 2022 teklif çağrısı yılında sunduğumuz ESC50 Kalite Sertifikası Lider rolü başvurumuz kabul edilerek Türkiye Ulusal Ajansı tarafından akredite edilmiştir. 2019 yılından bu yana Avrupa Dayanışma Programı (ESC) programı kapsamında 'Destekleyen' ve/veya 'Ev Sahibi' rolü için Kalite Sertifikasına sahip olan SORGED, 22.02.2023 tarihinde 'Lider' rolü olarak kalite sertifikası almaya hak kazanarak Türkiye Ulusal Ajansı tarafından akredite edilmiştir. Liderlik rolü başvurumuzun kabul edilmesiyle birlikte 2027 yılına kadar ESC programı kapsamında 2 ile 12 ay arasında gönüllü gençleri yurt dışına göndermeye ve yurt dışındaki gençlere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Derneğimizin ESC gönüllülük projelerinde yer alması ve bu anlamda hem derneğimizin hem de gençlerimizin kapasitesinin artırılmasına ciddi katkılar sağlayan ve bu imkanları gençlerimize sunan Türkiye Ulusal Ajansı'na teşekkürü borç biliriz.” dedi.
AVRUPA BİRLİĞİ GİRİŞİMİDİR
Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimi oluğunu söyleyen Uğuz, “Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır. Program, daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen ve mevcut Erasmus+ altında yer alan Gönüllülük programına ve diğer AB finansman programlarına artı değer katmaktadır.” şeklinde konuştu.
KAZANIMLAR
Projeye katılım sağlayan gençlerin birçok kazanımı olacağını ifade eden Uğuz, “Avrupa Dayanışma Programını kapsamında gönüllü olarak; Gönüllü olarak bir katkıda bulunacak ve ihtiyaç içindeki topluluklara yardım edeceksiniz. Bu ücretsiz olarak yapmayı tercih edeceğiniz bir yardım olduğu için maaş ödemesi almayacaksanız. Bununla beraber seyahat, barınma, yemek ve sigorta giderleriniz ödenecek ve buna ek olarak belli bir miktar cep harçlığı alacaksınız. Bu, kişisel ve profesyonel gelişiminize ivme kazandıracak bir öğrenim deneyimidir. Gönüllülük deneyiminiz öncesinde, sırasında ve sonrasında eğitim alma fırsatınız olacaktır. Mentor net hedefler belirlemenize yardımcı olacak ve bu hedeflere nasıl ulaşacağınızı gösterecektir. Ayrıca dil ve kültürler arası becerilerinizi geliştirme, kendi başınıza yaşamayı, güçlüklerin üzerinden gelmeyi ve ekip içinde çalışmayı öğrenme şansı yakalayacaksınız. Başka bir Ülkede yaşamak ve bu Ülkeyi keşfetmek, diğer kültürler hakkında bilgi edinmek veya yeni arkadaşlar edinmek gönüllülük deneyiminizin kaçınılmaz bir parçası olacaktır. Gönüllülük deneyiminiz ile gönüllü olduğunuz kuruluşlara ve yerel topluluklara yeni fikirler ve çok kültürlü bir ruh taşıma imkânı elde edeceksiniz. Avrupa Dayanışma Programında yer alarak bir topluluğun parçası olacaksınız. Geri döndüğünüzde eski gönüllülerden oluşan daha geniş bir toplulukla bağlantıda kalabilir, deneyimlerinizi paylaşabilir ve ülkedeki diğer genç bireylerle iletişim kurup onlara ilham verebilirsiniz. Gönüllü olarak katıldığınız bir projenin sonunda katılımınızı belgeleyen bir sertifika sahibi olacaksınız.” dedi. »Selma Şahin 

Son Güncelleme: 24.02.2023 09:31
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