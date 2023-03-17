Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.229,58
ALTIN
1.173,74
DOLAR
19,01
STERLİN
23,04
EURO
20,18

Sonuncusu yapıldı

Akdağmadeni ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından camiye gitmeyen çocuk kalmasın sloganı ile düzenlenen “Sabah Namazı Buluşmaları” programının sonuncusu yapıldı. 

17 Mart 2023 Cuma 02:00
Sonuncusu yapıldı

Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi kapsamında Namık Kemal Ortaokulu Din Kültürü öğretmeni Ümit Koçyiğit ve Din Hizmetleri Uzmanı Gökhan Gökçe rehberliğinde Merkez Haseki Camii’nde perşembe günlerine özgü "Sabah Namazı Buluşmaları"nın sonuncusu gerçekleştirildi.
Düzenlenen programa yaklaşık 80 öğrenci aileleri ile birlikte katılım sağladı. 
Namazın ardından Namık Kemal Ortaokulu Öğretmenlerinden Tarihçi Akif Kaynarpınar “Namazın Mümindeki Yeri ve Önemi” ile ilgili sohbet yaparak dualar edildi.
Sabah namazı buluşmalarına katılan çocuklara sütle birlikte kahvaltılıklar ikram edildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sonuncusu Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydıncık’ta yüzler güldü
Aydıncık’ta yüzler güldü
Sabah namazında buluştular
Sabah namazında buluştular
Yeni bir görünüm
Yeni bir görünüm
Yerköy'de şüpheli ölüm
Yerköy'de şüpheli ölüm
Bu destan unutulmaz!
Bu destan unutulmaz!
‘Kınıyoruz’
‘Kınıyoruz’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim