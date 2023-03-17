Sonuncusu yapıldı

Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi kapsamında Namık Kemal Ortaokulu Din Kültürü öğretmeni Ümit Koçyiğit ve Din Hizmetleri Uzmanı Gökhan Gökçe rehberliğinde Merkez Haseki Camii’nde perşembe günlerine özgü "Sabah Namazı Buluşmaları"nın sonuncusu gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa yaklaşık 80 öğrenci aileleri ile birlikte katılım sağladı.

Namazın ardından Namık Kemal Ortaokulu Öğretmenlerinden Tarihçi Akif Kaynarpınar “Namazın Mümindeki Yeri ve Önemi” ile ilgili sohbet yaparak dualar edildi.

Sabah namazı buluşmalarına katılan çocuklara sütle birlikte kahvaltılıklar ikram edildi. »Haber Merkezi